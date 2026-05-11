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Lunes 11 de mayo de 2026

Expertos advierten falta de planeación entre nuevas centrales eléctricas y gasoductos

Especialistas en el sector energético señalaron que las seis centrales eléctricas de ciclo combinado cuya construcción comenzó durante el sexenio pasado no fueron planeadas de manera conjunta con la infraestructura de gas natural necesaria para su operación.

De acuerdo con expertos, aunque la mayoría de estas plantas se encuentra en su etapa final de construcción, su entrada en operación comercial dependerá de la conclusión de cinco gasoductos que actualmente siguen en distintas fases de desarrollo y que podrían estar listos hasta después de 2030.

Miriam Grunstein explicó que ha existido una falta de coordinación en la toma de decisiones relacionadas con la construcción de centrales eléctricas, el desarrollo de gasoductos y el aseguramiento del suministro de gas natural.

“Siempre ha habido una disociación en la toma de decisiones de construcción de centrales de ciclo combinado, desarrollo de gasoductos y asegurar que haya gas natural”, señaló.

La especialista indicó que algunas plantas ya fueron inauguradas, pero aún no operan comercialmente debido a que no cuentan con acceso al combustible necesario para generar electricidad.

También advirtió que durante la actual administración podría repetirse el mismo problema, al considerar que los tiempos proyectados para la construcción de nuevos gasoductos son poco realistas.

Como ejemplo, mencionó la central proyectada en Baja California Sur, donde aún no existe un gasoducto que garantice el suministro para su funcionamiento.

Por su parte, Luis Miguel Labardini señaló que el plan presentado recientemente contempla rehabilitar y construir nuevos ductos para abastecer principalmente a plantas de la Comisión Federal de Electricidad.

“Imagínese una planta que ya esté construida, pero que no tenga gas para poder generar electricidad. El ducto es una parte muy importante del proyecto”, expresó.

En tanto, Carlos Flores consideró que la estrategia anunciada parece enfocarse principalmente en atender las necesidades de abastecimiento energético de la CFE.

Los especialistas coincidieron en que, sin una planeación integral entre generación eléctrica e infraestructura de transporte de gas natural, los proyectos podrían enfrentar retrasos y costos adicionales.

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