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Martes 10 de noviembre de 2026

Explosión de mochila bomba deja un policía muerto y una agente gravemente herida en España

Oviedo, España.- Un agente de la Policía española perdió la vida y una compañera resultó gravemente herida tras la explosión de un artefacto colocado en una mochila, durante una intervención de seguridad registrada la madrugada de este martes 10 de noviembre en las afueras de Oviedo, al noroeste de España.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos comenzaron cuando un hombre presuntamente disparó contra una joven de 17 años durante una disputa, provocando la movilización de elementos policiales hacia el lugar.

Al arribar al inmueble donde ocurrió el tiroteo, los agentes localizaron una mochila sospechosa en la entrada del edificio, por lo que comenzaron las maniobras para revisar el objeto y evitar que representara un riesgo para las personas que se encontraban en las inmediaciones.

Sin embargo, el artefacto explosivo que contenía la mochila detonó durante la intervención, alcanzando a integrantes de las unidades especializadas que participaban en el operativo.

Como consecuencia de la explosión, un subinspector perteneciente a la unidad canina perdió la vida debido a la gravedad de sus lesiones.

Una agente de la unidad de desactivación de explosivos también resultó gravemente herida y, según la información difundida, sufrió la amputación de una pierna. Su estado de salud fue reportado como muy grave.

La adolescente lesionada durante el tiroteo inicial fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Tras los acontecimientos, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda para localizar al presunto responsable de los disparos, quien habría escapado a bordo de un vehículo de alta gama.

Los primeros informes señalan que el sospechoso podría portar dos armas de fuego, una corta y otra larga, por lo que las corporaciones policiales mantienen las acciones para dar con su paradero.

Las autoridades españolas investigan las circunstancias en las que ocurrieron ambos incidentes y buscan determinar si el tiroteo contra la adolescente y la colocación del artefacto explosivo forman parte de una misma acción.

El fallecimiento del subinspector y las graves lesiones sufridas por su compañera evidencian la magnitud del incidente, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos e identificar al responsable.

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