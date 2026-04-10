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Viernes 10 de abril de 2026

Explosión e incendio en Dos Bocas reavivan preocupaciones por seguridad en la Refinería Olmeca

Un incendio se registró la tarde del jueves en la bodega de coque de la Refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, apenas dos días después de que trabajadores alertaran sobre una presunta fuga de gas en una de las coquizadoras.

El martes, personal de la planta reportó la fuga; sin embargo, Pemex negó que existiera riesgo y afirmó que se trataba únicamente de vapor.

Este jueves, una explosión en el área de almacenamiento de coque provocó un incendio, el cual movilizó a más de 150 elementos especializados en emergencias industriales. Horas más tarde, Pemex informó que la situación estaba bajo control. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

La refinería, que inició operaciones en 2024, acumula al menos cinco incidentes relevantes, cuatro de ellos incendios o conatos, con un saldo total de ocho personas fallecidas y un lesionado.

Apenas hace tres semanas, Dos Bocas enfrentó una inundación y una explosión que dejó cinco trabajadores muertos. Además, el pasado 23 de enero, Pemex confirmó un conato derivado de una “pérdida de contención en una línea de descarga”, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia.

Los recurrentes incidentes han reavivado cuestionamientos sobre la seguridad operativa en una de las obras energéticas más importantes del país.

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