Internacional

15.69°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Un almacén clandestino de fuegos artificiales explotó el pasado 13 de noviembre en Tatuapé, zona este de São Paulo, dejando al menos una persona muerta y varios heridos. El incidente se hizo viral en redes sociales tras difundirse un video del momento de la explosión.

En las imágenes se observa una avenida transitada cuando, de manera repentina, ocurre una fuerte explosión que provoca un incendio acompañado de fuegos artificiales. Posteriormente, se registraron pequeñas detonaciones mientras el material incendiario continuaba ardiendo.

Las autoridades locales acordonaron la zona y restringieron el paso de vehículos para evitar más víctimas. Hasta el momento, la causa de la explosión se desconoce, aunque ya se llevan a cabo investigaciones para esclarecer los hechos.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Caída de Cloudflare; interrupciones en Internet afectan a millones

Entrega Regidora Lupita Borruel aparatos de salud a habitantes de La Casita, en la zona rural de Ciénega de Ortiz

La ciudadanía está despierta y no permitirá que Morena vulnere sus derechos de expresión: Isela Martínez

Impulsan reforma para fortalecer la participación de juventudes rurales en el desarrollo económico de Chihuahua
Dos aspirantes se registran para ocupar la Auditoría Superior del Estado en Chihuahua
Ciudadanos reportan patrulla estatal expulsando humo en el Periférico de la Juventud
Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral
Desmantelan en España “oficina” del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación
Autoridades se reúnen en la 42 Zona Militar tras masacre en Santa Teresa
Inicia construcción de dren pluvial en Barrio El Bajo tras ganar Presupuesto Participativo 2025
Urgente cerrar filas con agricultores: Alma Portillo

Municipios

Más Noticias

Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT
Junior H asegura que no interpretará corridos con “apología al delito” en Chihuahua
Dos turistas mexicanos fallecen en la Patagonia chilena tras tormenta de nieve