Explosión en almacén clandestino de fuegos artificiales deja un muerto en São Paulo, Brasil

Martes 18 de noviembre de 2025

Un almacén clandestino de fuegos artificiales explotó el pasado 13 de noviembre en Tatuapé, zona este de São Paulo, dejando al menos una persona muerta y varios heridos. El incidente se hizo viral en redes sociales tras difundirse un video del momento de la explosión.

En las imágenes se observa una avenida transitada cuando, de manera repentina, ocurre una fuerte explosión que provoca un incendio acompañado de fuegos artificiales. Posteriormente, se registraron pequeñas detonaciones mientras el material incendiario continuaba ardiendo.

Las autoridades locales acordonaron la zona y restringieron el paso de vehículos para evitar más víctimas. Hasta el momento, la causa de la explosión se desconoce, aunque ya se llevan a cabo investigaciones para esclarecer los hechos.