Explosión en estación de tren del norte de Ucrania deja cuatro muertos

Viernes 24 de octubre de 2025

Un hombre hizo detonar un artefacto explosivo en una estación de tren del norte de Ucrania, provocando la muerte de tres personas y falleciendo él mismo en el atentado, informaron este viernes las autoridades locales.

Según un comunicado del Servicio de Guardia Fronteriza de Ucrania, la explosión ocurrió durante un control de documentos en el andén de la estación de Ovruch, una localidad situada cerca de la frontera con Bielorrusia.

“La explosión fue provocada por un hombre durante la revisión de documentos en una zona fronteriza controlada”, detalló la institución en sus redes sociales.

Entre las víctimas se encuentran una agente de la guardia fronteriza y dos civiles, mientras que el agresor, de 23 años, murió posteriormente mientras era atendido en una ambulancia.

Medios ucranianos informaron que el individuo habría detonado una granada, aunque un portavoz del Ministerio del Interior señaló a la agencia AFP que aún no se ha confirmado el tipo exacto de artefacto.

Una imagen difundida en Telegram por el servicio fronterizo muestra a equipos de rescate auxiliando a las víctimas en el andén tras la detonación.

Las autoridades indicaron además que el atacante había sido detenido recientemente por intentar salir ilegalmente del país, aunque no precisaron si el hecho estaba relacionado con el atentado.

El gobierno ucraniano abrió una investigación para determinar las circunstancias del ataque y si el responsable actuó de manera individual o contaba con algún tipo de apoyo.