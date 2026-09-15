Explosión en planta de sal deja tres muertos en Veracruz

Martes 15 de septiembre de 2026

Una fuerte explosión seguida de un incendio registrada la noche del 14 de septiembre en una planta de sal ubicada en Jáltipan de Morelos, Veracruz, dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas y una más gravemente herida.

El incidente ocurrió en instalaciones de la empresa Mexichem, donde la emergencia provocó una amplia movilización de cuerpos de rescate y seguridad.

Como medida preventiva, autoridades ordenaron la evacuación de habitantes de seis comunidades cercanas a la zona afectada, ante el riesgo generado por el incendio.

La persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud.

Las causas de la explosión todavía no han sido determinadas. De acuerdo con la información difundida, la empresa señaló que el incidente se registró durante labores de mantenimiento.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer qué originó el siniestro y determinar las responsabilidades correspondientes.