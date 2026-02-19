Internacional

Explosión en tienda de pirotecnia en China deja al menos 12 muertos

Una fuerte explosión registrada en una tienda de fuegos artificiales dejó al menos 12 personas fallecidas y varios heridos en la provincia de Hubei, en China, según reportes difundidos en redes sociales.

El incidente ocurrió el 18 de febrero en una tienda ubicada en la localidad de Zhengj, en la ciudad de Yicheng. Un video que circula en distintas plataformas muestra el momento en que múltiples fuegos artificiales y petardos salen disparados en distintas direcciones, mientras una intensa columna de humo y fuego emerge desde el techo del establecimiento.

De acuerdo con los primeros informes, los edificios aledaños sufrieron daños considerables. La onda expansiva provocó que persianas metálicas quedaran levantadas o gravemente deformadas, mientras que varias ventanas se rompieron y los vidrios quedaron esparcidos sobre la vía pública.

Equipos de emergencia, incluidos camiones de bomberos, ambulancias y patrullas policiales, acudieron al lugar para sofocar el incendio y asegurar la zona. Las autoridades realizaron inspecciones entre los escombros para descartar nuevas detonaciones y prevenir otro siniestro.

El saldo preliminar indica 12 personas fallecidas y varios lesionados, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos. Hasta el momento no se ha precisado el número exacto de heridos ni su estado de salud.

Las autoridades locales informaron que ya se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas de la explosión. Por ahora, no se ha emitido un informe oficial que esclarezca el origen del incidente.

Trump evalúa ataque militar contra Irán mientras EE. UU. refuerza su presencia en Medio Oriente

