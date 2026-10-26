ExpoGan Chihuahua ofrece entrada gratis este lunes y promociones para las familias

Lunes 26 de octubre de 2026

La ExpoGan Chihuahua 2026 invitó a las familias a disfrutar de la Auténtica Fiesta Ganadera con promociones especiales en accesos y juegos mecánicos, además de transporte para facilitar el traslado hasta las instalaciones de la Unión Ganadera.

Este lunes la entrada general será gratuita para todos los asistentes, mientras que el martes se aplicará una promoción de 2x1 en el acceso. Los lunes y martes también habrá 2x1 en juegos mecánicos.

Fuera de estas promociones, el costo de entrada es de 100 pesos para adultos y 50 pesos para niños.

Para facilitar la llegada al evento se habilitó durante los 11 días de actividades la ruta temporal Bowí-ExpoGan, que conecta la Estación Justicia, en el centro de Chihuahua, con las instalaciones de la Unión Ganadera.

El servicio tiene un costo de 12 pesos por viaje redondo con tarjeta Bowí y una frecuencia aproximada de 15 minutos. Las salidas desde Estación Justicia son de 17:00 a 21:00 horas, mientras que los recorridos de regreso desde ExpoGan operan de 18:00 a 22:00 horas.

La edición 2026 ofrece exposición ganadera, actividades ecuestres, gastronomía, zona comercial, juegos mecánicos y espectáculos musicales, con opciones de entretenimiento para toda la familia.