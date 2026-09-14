Expogan 2026 anuncia cartelera

Lunes 14 de septiembre de 2026

Expogan Chihuahua 2026 dio a conocer parte de la programación que ofrecerá del 22 de octubre al 1 de noviembre en las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, donde durante 11 días se combinarán actividades ganaderas, conciertos, espectáculos y opciones de entretenimiento para toda la familia.

La agenda musical comenzará el jueves 22 de octubre con Los Vendavales, cuya presentación estará incluida con el boleto general de entrada. Para el viernes 23 se tiene programada la Noche Country, mientras que el sábado 24 llegará el dueto Sentidos Opuestos.

El domingo 25 de octubre se presentará La Fiera de Ojinaga, y entre los artistas ya confirmados también se encuentran Los Ángeles Azules. La organización informó que todavía faltan nombres por revelar y que algunas presentaciones tendrán acceso incluido, mientras que otras contarán con venta de boletos por separado.

Además de la música, la feria mantendrá su esencia ganadera con juzgamientos y exhibiciones de razas como Charolais, Angus, Hereford y Beefmaster, así como actividades con ovinos y porcinos.

Entre los espectáculos familiares se contemplan caballos bailadores, exhibiciones caninas, aves de cetrería y carreras de puerquitos, además de juegos mecánicos, zona comercial, alimentos y visitas guiadas gratuitas para niñas y niños.

Para esta edición, el costo de entrada general será de 100 pesos para adultos y 50 pesos para menores de 12 años. Los lunes la entrada será gratuita, mientras que los martes habrá promoción 2x1 tanto en accesos como en juegos mecánicos.

También se realizará la tradicional cabalgata, cuya nueva ruta será anunciada posteriormente, además del concurso Lobillo Gordo, que concluirá con una subasta de cortes de carne.

Otra de las novedades será la Noche de Reinas, evento en el que se realizará la coronación de la Reina de Expogan y que tendrá como madrina a Majo Aguilar, quien posteriormente ofrecerá una presentación en el palenque.

Los organizadores adelantaron que en los próximos días continuarán revelando artistas y actividades que formarán parte de Expogan Chihuahua 2026.