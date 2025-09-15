Exportaciones de Ganado Mexicano en Riesgo Hasta 2026 por Brote de Gusano Barrenador

Lunes 15 de septiembre de 2025

El panorama para los exportadores mexicanos de ganado se torna cada vez más incierto. Según especialistas del sector agropecuario, las restricciones impuestas por Estados Unidos podrían mantenerse durante lo que resta del año e incluso extenderse hasta 2026, debido a preocupaciones sanitarias por el brote de gusano barrenador en territorio mexicano.

Juan Antonio Hinojosa, consultor en gestión de riesgos en Stonex Financial, advirtió que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) no contempla en sus más recientes proyecciones ninguna exportación de ganado en pie desde México para el próximo año.

"Para este año nos ven con 240 mil unidades de exportación, cuando el año pasado se enviaron 1.35 millones. Pero lo más relevante es que para 2026, con una producción estimada de 8.7 millones de cabezas, prevén cero exportaciones", señaló Hinojosa.

El impacto de esta medida recae principalmente sobre los productores del norte de México, quienes tradicionalmente son los encargados de abastecer el mercado estadounidense con ganado en pie. Sin embargo, los brotes de gusano barrenador se han detectado principalmente en el sureste del país, a más de 1,400 kilómetros de distancia.

Por ello, el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) ha insistido en que Estados Unidos respete los acuerdos de regionalización sanitaria, para evitar penalizar a zonas no afectadas.

“La apertura (de la frontera) no lo sé, no tengo la visibilidad. Sé que el Secretario de Agricultura, Julio Berdegué, está trabajando muy bien, está coordinando visitas de los americanos para dejarlos tranquilos”, comentó Jorge Esteve Recolons, presidente del CNA.

El gusano barrenador, una plaga que afecta al ganado y puede causar severas pérdidas económicas, representa un desafío para las autoridades sanitarias mexicanas. Erradicar su presencia no será inmediato, y podría tomar años de trabajo coordinado entre el gobierno y el sector ganadero.

Mientras tanto, la incertidumbre se mantiene para los exportadores mexicanos, que dependen en gran medida del acceso al mercado estadounidense. El llamado del sector es claro: permitir exportaciones desde las zonas libres de la plaga y no aplicar restricciones generalizadas.