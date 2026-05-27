Chihuahua

30.14°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 27 de mayo de 2026

Expresa Olivia Franco respaldo a Maru Campos y critica uso “faccioso” de instituciones

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, manifestó públicamente su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante el contexto político y jurídico que enfrenta actualmente, al considerar que existe un uso “faccioso” de las instituciones en su contra.

A pregunta expresa de medios de comunicación, Olivia Franco aseguró sentirse orgullosa del trabajo realizado por la mandataria estatal y destacó que su liderazgo ha sido respaldado no solo por militantes panistas, sino también por la ciudadanía y no solo de distintas corrientes políticas.

“Estoy orgullosa como chihuahuense de ella que guía al Estado de Chihuahua. Es la Gobernadora de todas las personas que habitamos aquí”, expresó la funcionaria municipal.

Franco sostuvo que el respaldo hacia Campos Galván se debe a los resultados obtenidos a lo largo de su trayectoria, tanto en su etapa como alcaldesa como en su actual administración estatal.

“Ella tiene acciones que hablan por sí, no son palabras, son acciones. No desde que ahora es gobernadora, sino desde que era alcaldesa. Es una gran política, es una gran mujer y nuestra solidaridad completa”, afirmó.

La Síndica señaló además que la situación que enfrenta la titular del Ejecutivo estatal ha generado indignación entre diversos sectores de la sociedad y consideró que se está ejerciendo violencia política en su contra.

“Sí creemos que es una violencia la que está viviendo nuestra gobernadora y nos indigna”, declaró.

Asimismo, indicó que ha recibido muestras de apoyo provenientes de distintas partes del país y de personas con diferentes afinidades políticas, lo que —dijo— refleja que el tema ha trascendido el ámbito partidista.

“Recibimos llamadas y mensajes de conocidos y amigos de todos los colores políticos, no nada más de municipios, del país”, comentó.

Finalmente, Olivia Franco lamentó que este tipo de controversias desvíen la atención de los temas prioritarios para la ciudadanía y llamó a fortalecer el Estado de Derecho.

“Hay mucho que hacer por los chihuahuenses y por la gente de México. Debiéramos estar concentrados al cien por ciento en lo que la gente necesita y espera”, concluyó.

Identifican a cinco desaparecidos entre cuerpos exhumados en panteón de La Norteña

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Renuncia jueza de Sonora tras polémica por cargo partidista en Morena

Suma casi 38 mil firmas petición digital de apoyo a Maru Campos

Siemens y BMC anuncian alianza para impulsar vehículo eléctrico hecho en México

Investigan en México a empresa petrolera de Houston por presunto contrabando de combustible
Extienden revisión del T-MEC; habrá nuevas rondas en junio y julio
No va Maru a Juárez; dará mensaje desde Ciudad de México
Baja percepción de inseguridad en Chihuahua: Defensa
Aaron Judge rompe récord histórico de jonrones en MLB
Activan pesquisa para localizar a María Fernanda Lugo en Ciudad Juárez
Cubanos deportados por EU quedan varados en México, alerta Human Rights Watch
Siemens y BMC anuncian alianza para impulsar vehículo eléctrico hecho en México

Municipios

Más Noticias

Muere trabajador tras caer de séptimo piso en construcción cerca de Distrito Uno
José María Aznar advierte riesgo para la democracia por avance del populismo
Ferrari apuesta por la electrificación con el lanzamiento del Luce