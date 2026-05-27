Expresa Olivia Franco respaldo a Maru Campos y critica uso “faccioso” de instituciones

Miércoles 27 de mayo de 2026

La Síndica Municipal de Chihuahua, Olivia Franco, manifestó públicamente su respaldo a la gobernadora María Eugenia Campos Galván ante el contexto político y jurídico que enfrenta actualmente, al considerar que existe un uso “faccioso” de las instituciones en su contra.

A pregunta expresa de medios de comunicación, Olivia Franco aseguró sentirse orgullosa del trabajo realizado por la mandataria estatal y destacó que su liderazgo ha sido respaldado no solo por militantes panistas, sino también por la ciudadanía y no solo de distintas corrientes políticas.

“Estoy orgullosa como chihuahuense de ella que guía al Estado de Chihuahua. Es la Gobernadora de todas las personas que habitamos aquí”, expresó la funcionaria municipal.

Franco sostuvo que el respaldo hacia Campos Galván se debe a los resultados obtenidos a lo largo de su trayectoria, tanto en su etapa como alcaldesa como en su actual administración estatal.

“Ella tiene acciones que hablan por sí, no son palabras, son acciones. No desde que ahora es gobernadora, sino desde que era alcaldesa. Es una gran política, es una gran mujer y nuestra solidaridad completa”, afirmó.

La Síndica señaló además que la situación que enfrenta la titular del Ejecutivo estatal ha generado indignación entre diversos sectores de la sociedad y consideró que se está ejerciendo violencia política en su contra.

“Sí creemos que es una violencia la que está viviendo nuestra gobernadora y nos indigna”, declaró.

Asimismo, indicó que ha recibido muestras de apoyo provenientes de distintas partes del país y de personas con diferentes afinidades políticas, lo que —dijo— refleja que el tema ha trascendido el ámbito partidista.

“Recibimos llamadas y mensajes de conocidos y amigos de todos los colores políticos, no nada más de municipios, del país”, comentó.

Finalmente, Olivia Franco lamentó que este tipo de controversias desvíen la atención de los temas prioritarios para la ciudadanía y llamó a fortalecer el Estado de Derecho.

“Hay mucho que hacer por los chihuahuenses y por la gente de México. Debiéramos estar concentrados al cien por ciento en lo que la gente necesita y espera”, concluyó.