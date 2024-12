Expresidentes no tendrán pensión; pueden solicitar del bienestar: Clau

Miércoles 4 de diciembre de 2024

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo una declaración sobre los expresidentes del país, refiriéndose a su residencia y las pensiones que podrían recibir bajo el programa del bienestar.

Tras el video que publicó Carlos Salinas de Gortari, en el que decía que alguien le había quitado su pensión y que ahora estaba desempleado. "El único expresidente que vive en México es Fox, que reside en Guanajuato, y Andrés Manuel López Obrador, que vive en Palenque. Los demás viven en el extranjero, todos", destacó Sheinbaum.

En su comentario, la mandataria mencionó que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto residen en España, mientras que Vicente Fox sigue viviendo en México. Además, en relación con Carlos Salinas de Gortari, Sheinbaum sugirió que no se tiene claro su lugar de residencia actual, pero agregó que "quién sabe, no tengo información al respecto".

Sheinbaum también se refirió a las pensiones del bienestar, que son otorgadas a personas de la tercera edad. La presidenta fue clara al señalar que los expresidentes que viven fuera de México no podrían acceder a esta pensión, a menos que regresaran a vivir al país. "No se las daríamos si no viven en México. Pueden solicitar la pensión del bienestar, pero eso sí, deben regresar a vivir aquí", comentó. Destacando que las pensiones a ex presidentes de México no regresaran.