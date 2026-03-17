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Martes 17 de marzo de 2026

Expropiarán casi 2 hectáreas en Tabasco para obras del Tren Interoceánico

El Gobierno de México declaró de utilidad pública la expropiación de cuatro inmuebles privados en el municipio de Huimanguillo, en el estado de Tabasco, como parte de las obras del ramal Línea FA del Tren Interoceánico.

La declaratoria, publicada este martes y firmada por la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, Edna Vega Rangel, establece que la superficie total a expropiar es de 19 mil 674.431 metros cuadrados, equivalentes a casi dos hectáreas.

De acuerdo con el documento, los predios serán destinados a la construcción de infraestructura pública vinculada al Proyecto Ramal Línea FA del Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, como parte del desarrollo del Corredor Interoceánico.

La declaratoria representa el paso previo al decreto de expropiación y ordena notificar a los propietarios, quienes contarán con un plazo de 15 días hábiles para presentar argumentos o pruebas ante la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEDATU.

Una vez concluido este proceso, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podrá emitir el decreto correspondiente, el cual contempla la indemnización a los afectados conforme a avalúos realizados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales.

A diferencia de otros proyectos ferroviarios como el Tren Maya, donde las expropiaciones han sido más frecuentes, el Tren Interoceánico ha aprovechado en gran medida vías existentes. No obstante, esta nueva acción busca ampliar la Línea FA, inaugurada en 2024 y que conecta Coatzacoalcos con Palenque, fortaleciendo su presencia en territorio tabasqueño.

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