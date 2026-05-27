México

30.14°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 27 de mayo de 2026

Extienden revisión del T-MEC; habrá nuevas rondas en junio y julio

La Secretaría de Economía confirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se extenderá más allá de la fecha oficial del 1 de julio, con nuevas reuniones programadas entre junio y julio de 2026.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó a través de redes sociales que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, se acordó una segunda ronda de conversaciones con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) los días 16 y 17 de junio en Washington D.C., así como una tercera reunión el próximo 20 de julio en Ciudad de México.

Además, del 27 al 29 de mayo se llevará a cabo la primera ronda formal de negociaciones rumbo a la revisión conjunta del acuerdo comercial, encabezada por Ebrard y funcionarios estadounidenses.

El funcionario destacó que ambas naciones avanzan en una “ruta común” para fortalecer el tratado comercial que regula el intercambio económico entre México, Estados Unidos y Canadá.

Por su parte, el titular de la Representación Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, ya sostuvo una visita de trabajo en México durante abril y se prevé un nuevo encuentro este viernes 29 de mayo en la capital del país.

Hasta el momento, Canadá no ha sido integrado formalmente en estas mesas de revisión del acuerdo.

Identifican a cinco desaparecidos entre cuerpos exhumados en panteón de La Norteña

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Renuncia jueza de Sonora tras polémica por cargo partidista en Morena

Suma casi 38 mil firmas petición digital de apoyo a Maru Campos

Siemens y BMC anuncian alianza para impulsar vehículo eléctrico hecho en México

Expresa Olivia Franco respaldo a Maru Campos y critica uso “faccioso” de instituciones
Investigan en México a empresa petrolera de Houston por presunto contrabando de combustible
No va Maru a Juárez; dará mensaje desde Ciudad de México
Baja percepción de inseguridad en Chihuahua: Defensa
Aaron Judge rompe récord histórico de jonrones en MLB
Activan pesquisa para localizar a María Fernanda Lugo en Ciudad Juárez
Cubanos deportados por EU quedan varados en México, alerta Human Rights Watch
Siemens y BMC anuncian alianza para impulsar vehículo eléctrico hecho en México

Municipios

Más Noticias

Muere trabajador tras caer de séptimo piso en construcción cerca de Distrito Uno
José María Aznar advierte riesgo para la democracia por avance del populismo
Ferrari apuesta por la electrificación con el lanzamiento del Luce