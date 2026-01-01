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Lunes 1ro de junio de 2026

FGE desconoce presunta visita de agentes estadounidenses a narcolaboratorio en Morelos

El encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Francisco Sáenz Soto, aseguró que no cuenta con información sobre una presunta visita de agentes estadounidenses al narcolaboratorio localizado en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos.

Lo anterior, luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señalara durante una concentración realizada en el Monumento a la Revolución, en la Ciudad de México, que agentes de Estados Unidos habrían "visitado" el sitio donde fue localizado el laboratorio clandestino.

Cuestionado sobre estas declaraciones, Sáenz Soto indicó que hasta el momento no tiene conocimiento de la presencia de personal extranjero en dicho operativo ni de información relacionada con una eventual participación de autoridades estadounidenses en las investigaciones.

Asimismo, señaló que tampoco cuenta con detalles sobre posibles avances que pudiera presentar próximamente la Unidad Especializada encargada de la investigación de estos hechos, la cual es encabezada por Wendy Chávez.

El hallazgo del narcolaboratorio en El Pinal generó atención a nivel nacional debido a sus dimensiones y capacidad de producción, convirtiéndose en uno de los aseguramientos más relevantes realizados recientemente en territorio chihuahuense.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido información adicional respecto a la posible intervención de agencias extranjeras ni sobre nuevos resultados derivados de las investigaciones en curso.

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