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Martes 20 de octubre de 2026

FGR acusa a Jáuregui de alterar la paz interna y vulnerar la soberanía nacional

La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que el exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, habría alterado la paz interna y vulnerado la soberanía nacional al permitir la participación de dos agentes de la CIA en el operativo realizado en abril para desmantelar laboratorios clandestinos en El Pinal, en la Sierra Tarahumara.

Los señalamientos forman parte de un informe elaborado por Juan Valentín Zavala Ramírez, analista coordinador de Inteligencia del Centro Federal de Inteligencia Criminal de la FGR, incorporado a la carpeta de investigación que derivó en la orden de aprehensión federal contra el exfuncionario.

Según la acusación, los agentes estadounidenses que participaron en el despliegue no estaban acreditados para realizar tareas operativas en territorio mexicano. A partir de ello, la Fiscalía considera que las actuaciones atribuidas a Jáuregui y al exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, carecieron de sustento legal.

“Ninguno estaba acreditado para participar en tareas operativas”, señala el informe, que vincula esta circunstancia con una presunta alteración de la paz interna del país.

La FGR sostiene además que la participación de personal perteneciente a instituciones de otro país, sin autorización del Gobierno federal, habría tenido implicaciones para la soberanía nacional y las relaciones diplomáticas de México.

El documento también hace referencia a las salidas de Jáuregui y Zuany de sus respectivos cargos y considera que estos hechos expusieron un “preocupante nivel de infiltración en las estructuras de seguridad locales”, afirmación que forma parte de la argumentación de la Fiscalía y deberá ser controvertida por la defensa ante la autoridad judicial.
FGR busca acreditar traición a la patria
Con estos elementos, el Ministerio Público federal pretende encuadrar la conducta atribuida a Jáuregui en el delito de traición a la patria, específicamente bajo la hipótesis relacionada con realizar actos contra la independencia, soberanía o integridad de México con la finalidad prevista por la legislación penal.

Jáuregui comparece este martes ante una jueza de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, donde la FGR comenzó a exponer la imputación en su contra.

El exfiscal enfrenta de manera paralela otro procedimiento ante la justicia de Chihuahua por los delitos que se le atribuyen de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

Los argumentos contenidos en el informe representan la postura de la FGR y no constituyen una determinación de culpabilidad. Corresponderá a la jueza analizar los datos presentados por la Fiscalía y los argumentos de la defensa para resolver la situación jurídica de Jáuregui.

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