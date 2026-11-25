Miércoles 25 de noviembre de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la posible extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, dependerá del procedimiento previsto en el tratado bilateral entre México y Estados Unidos y de los plazos diplomáticos.

Meza Flores, señalado como líder de los Beltrán Leyva en Sinaloa, permanece recluido en el penal del Altiplano. Según la FGR, existe una solicitud de extradición de la Corte Federal para el Distrito de Columbia. Mientras se analiza esa petición, seguirá sujeto a las decisiones de las autoridades mexicanas.

La fiscal general, Ernestina Godoy, afirmó que Meza Flores será juzgado en México antes de considerar su entrega a Estados Unidos. También señaló que la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y que se respetará el debido proceso.