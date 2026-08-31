México

31.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 31 de agosto de 2026

FGR avanza contra empresarios por 800 mdp del caso Segalmex

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) podrá continuar utilizando las pruebas con las que busca llevar a proceso a los empresarios chiapanecos René Dávila de la Vega y René Dávila Díaz, señalados por su presunta participación en operaciones financieras realizadas con 800 millones de pesos provenientes de la extinta Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

Los empresarios perdieron un recurso de amparo mediante el cual pretendían excluir 15 elementos de prueba presentados por la FGR y la Secretaría de Hacienda: siete testimonios, siete documentos y un peritaje.

Entre los elementos que permanecerán dentro del proceso destaca una opinión elaborada por Hacienda, en la que se concluyó que existen elementos para proceder contra los señalados. El tribunal determinó que las pruebas podrán ser cuestionadas posteriormente por la defensa, pero consideró que su utilización en esta etapa no vulnera sus derechos fundamentales.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la empresa Corporación en Asesoría Financiera (Corafi), de la que los Dávila son accionistas, habría recibido 800 millones de pesos entre febrero de 2019 y junio de 2020 para adquirir certificados privados que ofrecían rendimientos anuales del 11 por ciento.

La acusación sostiene que las operaciones estaban respaldadas mediante fideicomisos que carecían de los recursos correspondientes y que habían sido constituidos previamente por empresas relacionadas con los señalados, sin autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Los recursos salieron de Segalmex después de que René Gavira Segreste, entonces titular de la Unidad de Administración y Finanzas del organismo, autorizara la utilización de dinero público para adquirir los certificados privados.

Según el expediente, Segalmex transfirió los recursos al fideicomiso CIC/3050, cuyo fideicomitente era Corafi, para posteriormente colocarlos en el mercado bursátil mediante certificados privados.

El avance del procedimiento abre la puerta a que el caso no se limite a exfuncionarios de Segalmex, sino que alcance también a empresarios externos que, según la acusación ministerial, habrían participado en el presunto manejo irregular de los recursos públicos.

El caso de los 800 millones de pesos forma parte de las distintas investigaciones abiertas por presuntas irregularidades financieras registradas durante la operación de Segalmex.

Maru Campos apuesta por unidad de fuerzas políticas contra Morena en 2027

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Comité Coordinador impulsa acciones para fortalecer la difusión de la transparencia en Chihuahua

Rarámuri hacen historia en la UTMB de Chamonix

Inicia Lupita Borruel curso de Barbería en Casa de Enlace de Ladrillera Sur

Consejo de Niñas, Niños y Adolescentes define temas prioritarios para mejorar su entorno: Isela Martínez
Inicia Lupita Borruel curso de Barbería en Casa de Enlace de Ladrillera Sur
Captan a Peña Nieto junto a empresario ligado al caso Pegasus en exclusiva boda en Italia
Ortiz Orpinel se coloca entre los cinco alcaldes mejor evaluados de México
Robots humanoides podrían reducir hasta 66% los costos laborales en EU
Refuerzan seguridad en Zacatecas tras ataque con coche bomba
Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina tras más de 20 años
Maru Campos plantea alianza amplia del PAN rumbo al próximo proceso electoral

Municipios

Más Noticias

TikTok suspende cuenta de Emma Coronel; desconoce los motivos
Moody’s alerta sobre posible “ajuste de cuentas” por deuda de Estados Unidos
Asesinan a padre al impedir secuestro de su hijo en Ciudad Juárez; detienen a tres