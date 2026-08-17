FGR busca quedarse con 2.2 mdp asegurados a Hernán Bermúdez y familiares

Lunes 17 de agosto de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) inició procedimientos de extinción de dominio sobre 2 millones 240 mil pesos asegurados en cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, y de integrantes de su familia.

Bermúdez Requena, identificado por autoridades como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, se encuentra recluido en el penal federal del Altiplano y enfrenta diversos procesos penales.

Una de las demandas promovidas por la FGR busca que el Estado obtenga 1 millón 387 mil pesos atribuidos directamente al exfuncionario.

El Juzgado Segundo de Distrito de Extinción de Dominio ordenó el pasado 7 de julio el aseguramiento de esos recursos como medida cautelar, al señalar que no se ha acreditado su procedencia legítima y que presuntamente podrían estar vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Incluyen cuentas de esposa y hermano

En un segundo procedimiento, la Fiscalía solicitó la extinción de dominio sobre tres cuentas bancarias pertenecientes a Verónica Encalada Pérez y Humberto Bermúdez Requena, esposa y hermano del exsecretario, respectivamente.

Las cuentas, abiertas en Banorte, BBVA y Santander, acumulaban aproximadamente 853 mil pesos al momento de ser aseguradas. De esa cantidad, 755 mil pesos corresponderían a Encalada Pérez.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya había ordenado desde 2025 el bloqueo de cuentas relacionadas con Bermúdez Requena y algunos de sus familiares.

Si los tribunales conceden la extinción de dominio solicitada por la FGR, los recursos pasarán al Estado conforme al procedimiento legal correspondiente.

Vinculan a proceso a empresario

Por separado, Justo Aurelio Rivera Parrazales, empresario detenido en Mérida, Yucatán, y señalado por autoridades federales por presuntos vínculos con el Cártel del Noreste y “La Barredora”, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita y contra la salud.

Un juez le impuso prisión preventiva y estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

Durante su detención, ocurrida el 17 de julio, las autoridades aseguraron bienes valuados en 145.2 millones de pesos, entre ellos 15 vehículos de alta gama, armas de fuego, dinero en dólares, joyería y una caja fuerte, además de una bolsa con presunta metanfetamina.