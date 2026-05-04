FGR citará a cerca de 50 agentes por operativo en narcolaboratorio de Morelos

Lunes 4 de mayo de 2026

La Fiscalía General de la República informó que citará a cerca de 50 personas que participaron en el operativo realizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, como parte de la investigación por el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas.

El caso cobró relevancia luego de que en el operativo fallecieran cuatro personas, entre ellas dos presuntos agentes extranjeros.

Ulises Lara López explicó que la investigación surgió tras la información dada a conocer por autoridades de Fiscalía General del Estado de Chihuahua durante una rueda de prensa realizada el pasado 19 de abril.

Detalló que la indagatoria está a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional y subrayó que la autoridad competente para investigar este tipo de casos es la instancia federal.

Como parte de las diligencias, la FGR ya solicitó información a diversas autoridades para verificar la existencia y validez de acreditaciones, permisos de seguridad y el conocimiento que tenían autoridades del Gobierno de Chihuahua sobre la participación de agentes extranjeros en dicho operativo.

Además, se revisarán las condiciones jurídicas bajo las cuales se planeó y ejecutó la intervención en la zona serrana.

Lara López advirtió que la investigación busca determinar si existieron posibles delitos relacionados con seguridad nacional debido a la presencia de ciudadanos extranjeros en territorio mexicano.

Finalmente, aseguró que los avances del caso serán dados a conocer conforme lo permita el debido proceso legal.