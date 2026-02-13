FGR descarta denuncias por uso delictivo de drones en frontera Ciudad Juárez–Texas

Viernes 13 de febrero de 2026

La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con denuncias ni investigaciones relacionadas con la presunta utilización de drones con fines delictivos en el espacio aéreo entre Ciudad Juárez y el estado de Texas.

Fuentes al interior de la institución señalaron que la FGR mantiene colaboración permanente con agencias y corporaciones de seguridad de Estados Unidos para la detección de vehículos aéreos no tripulados en la franja fronteriza, así como en otros asuntos de interés binacional.

El martes por la noche, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el cierre temporal del espacio aéreo sobre Texas debido a lo que calificó como una “incursión” de drones presuntamente vinculados a un cártel del narcotráfico en la ciudad de El Paso.

Inicialmente, la agencia suspendió los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de esa ciudad durante 10 días por “razones especiales de seguridad”, con vigencia a partir de las 23:30 horas del martes y hasta el 20 de febrero. No obstante, la mañana del miércoles la propia FAA levantó la restricción al considerar que ya no existía amenaza para la aviación comercial.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, publicó en la red social X que la FAA y el Departamento de Defensa actuaron rápidamente para atender la situación. “La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”, señaló.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó en conferencia matutina que su gobierno investigaría lo ocurrido y solicitaría información oficial a las autoridades estadounidenses. Afirmó que desde territorio mexicano “no hubo nada” que afectara el espacio aéreo en El Paso y subrayó que en los comunicados emitidos por autoridades estadounidenses no se mencionó directamente a México.

En el mismo contexto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró ante legisladores que el ejército estadounidense estaba derribando drones mientras comparecía por otros asuntos.

Sin embargo, medios como Fox News y CBS reportaron que, según fuentes consultadas, el gobierno estadounidense habría comenzado a utilizar tecnología antidrones cerca de la frontera sur para interceptar objetos voladores que inicialmente parecían provenir de México, aunque posteriormente se determinó que uno de ellos era un globo de fiesta.

Las autoridades de ambos países continúan en coordinación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región fronteriza.