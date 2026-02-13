México

17.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 13 de febrero de 2026

FGR descarta denuncias por uso delictivo de drones en frontera Ciudad Juárez–Texas

La Delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no cuenta con denuncias ni investigaciones relacionadas con la presunta utilización de drones con fines delictivos en el espacio aéreo entre Ciudad Juárez y el estado de Texas.

Fuentes al interior de la institución señalaron que la FGR mantiene colaboración permanente con agencias y corporaciones de seguridad de Estados Unidos para la detección de vehículos aéreos no tripulados en la franja fronteriza, así como en otros asuntos de interés binacional.

El martes por la noche, la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) anunció el cierre temporal del espacio aéreo sobre Texas debido a lo que calificó como una “incursión” de drones presuntamente vinculados a un cártel del narcotráfico en la ciudad de El Paso.

Inicialmente, la agencia suspendió los vuelos hacia y desde el Aeropuerto Internacional de esa ciudad durante 10 días por “razones especiales de seguridad”, con vigencia a partir de las 23:30 horas del martes y hasta el 20 de febrero. No obstante, la mañana del miércoles la propia FAA levantó la restricción al considerar que ya no existía amenaza para la aviación comercial.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, publicó en la red social X que la FAA y el Departamento de Defensa actuaron rápidamente para atender la situación. “La amenaza ha sido neutralizada y no hay peligro para los viajes comerciales en la región”, señaló.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, indicó en conferencia matutina que su gobierno investigaría lo ocurrido y solicitaría información oficial a las autoridades estadounidenses. Afirmó que desde territorio mexicano “no hubo nada” que afectara el espacio aéreo en El Paso y subrayó que en los comunicados emitidos por autoridades estadounidenses no se mencionó directamente a México.

En el mismo contexto, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró ante legisladores que el ejército estadounidense estaba derribando drones mientras comparecía por otros asuntos.

Sin embargo, medios como Fox News y CBS reportaron que, según fuentes consultadas, el gobierno estadounidense habría comenzado a utilizar tecnología antidrones cerca de la frontera sur para interceptar objetos voladores que inicialmente parecían provenir de México, aunque posteriormente se determinó que uno de ellos era un globo de fiesta.

Las autoridades de ambos países continúan en coordinación para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad en la región fronteriza.

Profepa asegura maquinaria por extracción ilegal de materiales en el río Santa Isabel, Chihuahua

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Fernández Noroña pide cárcel para Julio Scherer Ibarra tras publicación de su libro

Convocan a jóvenes y remisos a tramitar su cartilla del Servicio Militar Nacional en Chihuahua

Gobierno expropia terrenos en Campeche y Quintana Roo para obras del Tren Maya

Retraso en el pago de la primera quincena afecta a miles de trabajadores de la UACh
Sheinbaum respalda encuestas como método para elegir candidatos de Morena en Chihuahua
Condenan a 16 años de prisión a hombre por homicidio y lesiones en Parral
NASA envía a cuatro astronautas a la Estación Espacial Internacional para misión de investigación
Detienen en Ojinaga a hombre armado con drogas y equipo táctico
Denuncian recolección ilegal de datos biométricos por parte del Infonavit
Estados Unidos enfrenta posible cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional por desacuerdos legislativos
Aumenta uso de drones por crimen organizado; Ejército y Guardia Nacional aseguran 85 vehículos en 2025

Municipios

Más Noticias

Marco Bonilla se posiciona entre los alcaldes panistas mejor evaluados del país
México impulsa reformas para proteger voces de artistas y modernizar la industria cinematográfica
Realizarán trabajos de bacheo en varias vialidades de Chihuahua este viernes