FGR descarta pruebas directas que vinculen a hermanos Farías Laguna con homicidios relacionados con huachicol fiscal

Sábado 23 de mayo de 2026

La Fiscalía General de la República informó que, hasta el momento, no cuenta con pruebas directas que vinculen a los hermanos Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna con los homicidios de tres elementos de la Marina y una ex trabajadora de la institución, casos que han sido mencionados en investigaciones relacionadas con una presunta red de huachicol fiscal.

El posicionamiento de la dependencia federal se dio después de la publicación de un reportaje en el que se señalaba que la organización criminal presuntamente encabezada por ambos hermanos podría estar relacionada con diversos asesinatos vinculados a denuncias sobre corrupción en aduanas y contrabando de hidrocarburos.

A través de un comunicado oficial, la FGR precisó que el Ministerio Público Federal no ha formulado imputaciones que establezcan la participación de los señalados en las muertes referidas. Asimismo, indicó que varias de las afirmaciones difundidas provienen de información periodística y no de conclusiones derivadas de las investigaciones ministeriales en curso.

Continúan las investigaciones por delincuencia organizada y contrabando

De acuerdo con información difundida previamente, una solicitud de orden de aprehensión contra 14 personas investigadas por presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando describía la operación de una estructura criminal dedicada al tráfico ilegal de hidrocarburos.

Según los documentos citados por medios de comunicación, dicha organización habría utilizado mecanismos de intimidación para proteger sus actividades ilícitas y mantener control sobre operaciones relacionadas con el denominado huachicol fiscal.

Entre las víctimas mencionadas en esos reportes se encuentran el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, Magali Janet Nava Ramos, adscrita a la delegación de la FGR en Colima, así como los capitanes de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

Sin embargo, la Fiscalía enfatizó que actualmente no existen elementos probatorios directos que permitan atribuir a los hermanos Farías Laguna responsabilidad en dichos homicidios.

Sheinbaum respalda aclaración de la Fiscalía

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, respaldó la aclaración emitida por la FGR y destacó la importancia de verificar la información antes de difundirla.

Durante su conferencia matutina, la mandataria consideró positivo que la Fiscalía precisara públicamente el estado de las investigaciones y señaló que este tipo de situaciones evidencian la necesidad de combatir la desinformación.

Asimismo, anunció que a partir de junio se pondrá en marcha un programa semanal coordinado por Luisa María Alcalde Luján, orientado a analizar información falsa y fortalecer el acceso de la ciudadanía a información verificada.

Mientras tanto, la investigación sobre la presunta red de huachicol fiscal continúa abierta y bajo seguimiento de las autoridades federales, quienes reiteraron que cualquier responsabilidad penal deberá sustentarse en pruebas obtenidas durante el desarrollo de las indagatorias.