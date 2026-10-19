FGR detiene a César Jáuregui tras audiencia estatal; será trasladado al Altiplano por acusación de traición a la patria

Lunes 19 de octubre de 2026

César Jáuregui Moreno será trasladado al Estado de México para comparecer ante el juez federal que libró una orden de aprehensión en su contra por la presunta comisión del delito de traición a la patria, informó su abogado defensor, Héctor Villasana.

El litigante explicó que personal de la Fiscalía General de la República (FGR) acudió la noche de este domingo al Tribunal Superior de Justicia del Estado para cumplimentar el mandamiento judicial federal, luego de que horas antes un juez estatal determinara que Jáuregui podía enfrentar en libertad la causa penal iniciada en Chihuahua.

De acuerdo con Villasana, la defensa esperaba que el exfiscal fuera presentado ante la autoridad federal una vez concluida la etapa relacionada con su posible vinculación a proceso en el expediente estatal; sin embargo, agentes federales acudieron esta misma noche para detenerlo y preparar su traslado.

Jáuregui será llevado a los Juzgados Federales del Altiplano, en el Estado de México, donde deberá comparecer ante el juez de control que ordenó su captura y se realizará la audiencia de formulación de imputación correspondiente al expediente federal.

“Esperábamos que fuera presentado una vez concluida la etapa de vinculación a proceso”, explicó Villasana, quien señaló que la defensa estima que el traslado podría realizarse durante la madrugada para que Jáuregui esté a disposición del juzgado entre lunes y martes.

El abogado agregó que el equipo jurídico también viajará al Estado de México para asumir la defensa del exfuncionario durante la audiencia federal.

La intervención de la FGR ocurre pocas horas después de que un juez de control de Chihuahua rechazara imponer prisión preventiva a Jáuregui dentro de la causa estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición.

En ese procedimiento, el juez estableció como medidas cautelares la entrega de sus documentos migratorios, firma periódica mensual y la prohibición de acercarse a testigos. Además, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional y la audiencia para determinar si será vinculado o no a proceso quedó programada para el jueves 22 de octubre.

Sin embargo, la resolución que le permitió enfrentar en libertad el expediente estatal no impide la ejecución de una orden de aprehensión correspondiente a una causa federal distinta.

La FGR sostiene que Jáuregui habría incurrido en hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria en materia de seguridad nacional, derivados del operativo realizado en abril en El Pinal, municipio de Morelos, Chihuahua, y de la presunta participación no autorizada de ciudadanos estadounidenses.

Con la ejecución de la orden federal, Jáuregui permanece nuevamente bajo custodia, aunque por una causa distinta a la que se tramita ante los tribunales de Chihuahua.

El siguiente momento clave será su presentación ante el juez federal del Altiplano, donde la FGR deberá formular formalmente la imputación y exponer los hechos y datos con los que pretende sostener la acusación por traición a la patria.

Será también en esa audiencia donde comenzará a definirse la situación jurídica inmediata del exfiscal dentro del expediente federal, independientemente de la resolución que deberá emitir el próximo jueves el juez estatal en Chihuahua.