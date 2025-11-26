México

FGR imputa a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo, por narcotráfico y contrabando

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al empresario Raúl Rocha Cantú, copropietario del certamen Miss Universo, por los delitos de narcotráfico, trasiego de armas y contrabando de combustible entre Guatemala y México.

De acuerdo con lo publicado por Reforma, Rocha Cantú es señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al robo y tráfico ilegal de combustible (huachicol) que cruza por el río Usumacinta, entre Guatemala y México, y que incluso podría alcanzar rutas hasta Querétaro.

Las investigaciones contra el empresario comenzaron el 29 de noviembre de 2024, tras una denuncia anónima presentada ante la FGR que lo vincula con distintos cárteles del crimen organizado.

La Fiscalía solicitó una orden de aprehensión contra Rocha Cantú el 6 de agosto de 2025; sin embargo, el juez federal que recibió el caso se declaró incompetente y lo turnó a un juez de Querétaro, según consta en la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-MEX/0000928/2024.

Raúl Rocha Cantú, originario de Monterrey, es un empresario cuya trayectoria abarca sectores como energía, aviación, manufactura, tecnología y espectáculos. Es fundador de Legacy Holding Group, que adquirió cerca del 50% de las acciones de JKN Global Group, propietaria de la franquicia Miss Universo 2025.

Además de su papel como presidente y copropietario de la organización internacional del certamen, Rocha Cantú funge desde 2022 como cónsul honorario entre Guatemala y México.

Las autoridades continúan con el proceso judicial correspondiente, mientras el caso provoca fuerte controversia en los ámbitos empresarial y diplomático.

A 48 horas del bloqueo, persiste cierre total en la carretera México 45; tránsito parcial en tramo Jiménez–Zavalza

