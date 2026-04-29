FGR investiga a Samuel García por presunto lavado de dinero

Miércoles 29 de abril de 2026

La Fiscalía General de la República mantiene una investigación en contra del gobernador de Nuevo León, Samuel García, por su presunta participación en delitos de lavado de dinero y desvío de recursos públicos.

De acuerdo con la información difundida, las indagatorias apuntan a la operación de una estructura financiera que habría canalizado recursos del erario estatal a través del despacho familiar “Firma Jurídica y Fiscal S.C.”, con el objetivo de beneficiar a integrantes de su entorno cercano.

Según las investigaciones, el esquema estaría encabezado por el propio mandatario estatal y operaría mediante transferencias provenientes de distintas dependencias del Gobierno de Nuevo León, que posteriormente eran trianguladas a través de empresas privadas hasta llegar al despacho jurídico.

Entre los principales accionistas de dicha firma se encuentran el medio hermano del gobernador, Samuel Orlando García Villarreal, así como su padre, Samuel Orlando García Mascorro, quienes formarían parte de la red señalada por las autoridades.

Un reportaje publicado por el medio El Financiero detalla que el presunto mecanismo incluyó múltiples operaciones financieras en cadena, en las que empresas proveedoras del gobierno estatal recibían pagos millonarios y posteriormente transferían parte de esos recursos a otras compañías, hasta concentrarlos en el despacho legal vinculado a la familia del mandatario.

Entre los montos señalados destacan transferencias por cientos y hasta miles de millones de pesos provenientes de contratos relacionados con suministro, infraestructura, movilidad y manejo de residuos, lo que ha encendido alertas sobre un posible esquema sistemático de desvío de recursos.

Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una resolución definitiva, por lo que el caso continúa en fase de investigación.