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Lunes 19 de octubre de 2026

FGR investiga a empresario ligado a “La Barredora” por presunta falsificación de billetes

La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene una investigación contra el empresario farmacéutico Justo Aurelio Rivera Parrazales, señalado como presunto operador financiero de “La Barredora”, por una supuesta red dedicada a la producción de billetes falsos en Hidalgo y Yucatán.

Como parte de las indagatorias por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de moneda, autoridades federales catearon un inmueble en Tulancingo, Hidalgo, que previamente se encontraba bajo vigilancia.

Rivera Parrazales fue detenido el 17 de julio en Mérida, Yucatán, y permanece recluido mientras enfrenta un proceso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos contra la salud.

La FGR también investiga a otras cinco personas que presuntamente formarían parte de la misma estructura. Entre ellas se encuentran Jesús Antonio Morales Trujillo, detenido anteriormente con billetes falsos, así como las hermanas Jazmín Daniela y Alondra Gómez Cornelio.

Esta última es señalada por la Fiscalía como presunta prestanombres de Rivera Parrazales y registra antecedentes de contratos por 21.9 millones de pesos con el sector salud de Hidalgo durante la administración de Omar Fayad.

En las investigaciones también aparece Shamir Rodríguez Fabián, “El Sha”, identificado por las autoridades como supuesto operador del Cártel del Noreste y actualmente preso por el asesinato del empresario José Ángel Dávila Bernal, “El Pillo”.

Las acusaciones forman parte de investigaciones ministeriales en curso, por lo que corresponderá a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades penales de los señalados.

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