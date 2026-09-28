FGR investiga por lavado a empresa que pagó 15 mdp a despacho ligado a Samuel García

Lunes 28 de septiembre de 2026

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita a Maquiladora de Lubricantes, empresa que pagó más de 15 millones de pesos por servicios profesionales a uno de los despachos fiscalistas vinculados al gobernador de Nuevo León, Samuel García, así como a familiares del mandatario.

De acuerdo con la información publicada por Reforma, GMA Firma Jurídica y Fiscal expidió ocho facturas a nombre de Maquiladora de Lubricantes entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, por concepto de honorarios por servicios profesionales, por un monto conjunto de 15 millones 059 mil 957 pesos.

La compañía investigada tiene entre sus accionistas a Jesús Ricardo Puente Díaz, empresario coahuilense detenido el pasado 28 de mayo en Nuevo León y vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La FGR lo identificó públicamente como “petrofacturero” al informar sobre su captura. De acuerdo con el expediente citado por el medio, Maquiladora de Lubricantes forma parte de una investigación por delincuencia organizada y lavado de dinero.

La carpeta está identificada como FED/SEIDO/UEIARVTAMP/0000308/2021, mientras que la causa penal corresponde al expediente 123/2026, radicado en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez.

La indagatoria se relaciona con un esquema más amplio sobre presunto contrabando y lavado de recursos derivados de operaciones con hidrocarburos. En julio, la propia FGR informó que una investigación federal había detectado movimientos superiores a 3 mil 75 millones de pesos mediante cerca de 80 cuentas bancarias, además de operaciones cambiarias por más de mil 386 millones de dólares, dentro de una indagatoria sobre importación y comercialización irregular de combustibles.

En la misma causa judicial fueron giradas órdenes de aprehensión contra otras personas, entre ellas Carlos Alberto Velázquez Nieto, relacionado con Energética Carvel; Jesús Manuel Treviño Garza, “El Bebo”; Karina Melissa Guerrero Rodríguez, y Leonel Guadalupe Jiménez Pérez, según la información del expediente difundida por el medio.

La investigación también menciona operaciones de empresas como Distribuidora Industrial Fronteriza, Energética Carvel, Fase Chihuahua y HB Segind, dentro del análisis financiero realizado por las autoridades.

En el caso de Velázquez Nieto, el expediente citado señala que obtuvo una suspensión de amparo y fue convocado a comparecer ante un juez federal para que la FGR pudiera formular la imputación correspondiente.

Hasta ahora, la investigación y las relaciones comerciales señaladas en el expediente no implican por sí mismas responsabilidad penal del gobernador Samuel García ni de los integrantes de su despacho. La información publicada refiere pagos por servicios profesionales de una empresa que posteriormente quedó bajo investigación federal; corresponderá a las autoridades determinar si esas operaciones tienen alguna relevancia penal dentro de la causa.