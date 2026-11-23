Lunes 23 de noviembre de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) dará a conocer las circunstancias en las que Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, recuperó su libertad después de haber sido detenido en cuatro ocasiones entre 2011 y 2015, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario confirmó los antecedentes judiciales del presunto líder del Cártel de Guasave, capturado nuevamente el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

“En efecto, este sujeto, el Chapo Isidro, había sido detenido cuatro veces”, declaró García Harfuch, al ser cuestionado sobre las razones por las que el presunto narcotraficante había recuperado su libertad.

Cuatro detenciones durante gobiernos del PAN y PRI

De acuerdo con la información presentada por el secretario de Seguridad, las detenciones ocurrieron en las siguientes fechas:

4 de mayo de 2011: Durante el gobierno de Felipe Calderón, por delitos contra la salud, privación ilegal de la libertad y delincuencia organizada.

9 de julio de 2014: Durante la administración de Enrique Peña Nieto, por presuntos delitos vinculados con delincuencia organizada.

8 de agosto de 2014: Nueva detención por presuntos delitos relacionados con actividades criminales.

16 de abril de 2015: Detención por presuntos delitos relacionados con delincuencia organizada, armas de fuego, privación ilegal de la libertad y delitos contra la salud.

Las autoridades no precisaron durante la conferencia las resoluciones judiciales que permitieron su liberación en cada uno de estos procedimientos.

Fiscalía deberá esclarecer los antecedentes

García Harfuch explicó que la Secretaría de Seguridad mantiene comunicación con la FGR para revisar los expedientes y esclarecer qué ocurrió durante los procesos anteriores.

“Ya la Fiscalía General de la República va a dar más información de qué pasó en esos procesos”, afirmó.

El funcionario indicó que también se buscará precisar qué autoridades participaron en cada detención y cuáles fueron las circunstancias jurídicas que permitieron que Meza Flores recuperara su libertad.

Captura reabre cuestionamientos sobre impunidad

La nueva detención del “Chapo Isidro” ha reactivado los cuestionamientos sobre la actuación de las instituciones de seguridad y justicia durante los años en que el presunto líder criminal mantuvo operaciones en el noroeste del país.

La FGR deberá esclarecer las razones de las cuatro liberaciones, aunque hasta el momento no se han anunciado conclusiones sobre posibles irregularidades o responsabilidades de funcionarios públicos.