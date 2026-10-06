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Martes 6 de octubre de 2026

FGR mantiene abierta investigación por muerte de dos agentes estadounidenses en Chihuahua: Sheinbaum

México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Fiscalía General de la República mantiene abierta la investigación relacionada con la muerte de dos agentes estadounidenses durante una operación realizada en territorio de Chihuahua.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que corresponde a la FGR informar sobre los avances de la carpeta y pidió que dé a conocer públicamente el estado de las indagatorias.

“La Fiscalía tiene abierta esta carpeta de investigación y ellos tienen que informar qué avance”, declaró.

Sheinbaum lamentó el fallecimiento de los dos agentes extranjeros y recordó que se encontraban participando en una operación en territorio mexicano cuando ocurrieron los hechos.

A partir de este caso, la Presidenta reiteró que cualquier gobierno estatal que busque establecer mecanismos de cooperación en materia de seguridad con agencias de Estados Unidos o de cualquier otro país debe contar previamente con autorización del Gobierno federal.

Explicó que este tipo de solicitudes deben tramitarse a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y posteriormente ser evaluadas por el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.

En esa instancia, agregó, se determina si la cooperación internacional resulta procedente conforme a la legislación mexicana y a los principios de política exterior del país.

Sheinbaum subrayó que la investigación continúa abierta y que será la Fiscalía General de la República la encargada de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

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