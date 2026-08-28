Chihuahua

32.46°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Viernes 28 de agosto de 2026

FGR no localiza a Rafael Ojeda para declarar en caso de presunto huachicol fiscal

Ciudad de México.- El exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, fue citado por una jueza federal para declarar como testigo en la audiencia de vinculación a proceso del contralmirante Fernando Farías Laguna; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no logró localizarlo para notificarle.

La comparecencia fue solicitada por la defensa de Farías Laguna, quien enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles o “huachicol fiscal” en aduanas marítimas.

De acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta, incluso se proporcionó a la Fiscalía un domicilio para localizar al exsecretario, pero el citatorio no pudo ser entregado.

La defensa busca interrogar a Ojeda para argumentar que Fernando Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, por su nivel dentro de la estructura naval, presuntamente no habrían tenido por sí solos capacidad para tomar decisiones que involucraran a distintas dependencias federales en una operación de contrabando de combustible a gran escala.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras la fallida comparecencia del extitular de la Marina se suma a los elementos discutidos dentro del proceso contra el contralmirante.

Harfuch mantiene comunicación diaria con la DEA; le informó operativo contra “El Mencho”

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a conductor desnudo tras choque mortal en Chihuahua

Entre recuerdos y gratitud, rinden homenaje póstumo a Paty Ulate en Cabildo

Supervisa Sindicatura servicios públicos municipales en la colonia Libertad

Comité Coordinador impulsa acciones para fortalecer la difusión de la transparencia en Chihuahua
René Mendoza rechaza eventual candidatura de Santiago de la Peña por el PAN
Investigan tres posibles causas de choque mortal frente al Hospital Ángeles
Detienen a cuatro por amenazar a trabajador de CFE durante corte de luz en Juárez
Mencionan a “Andy” en testimonios del caso de huachicol fiscal ligado a excontralmirante
Detienen a conductor desnudo tras choque mortal en Chihuahua
Deportan a exmilitar venezolano acusado de abusos durante protestas
Venezuela evalúa abandonar la OPEP y estrechar alianza petrolera con Estados Unidos

Municipios

Más Noticias

Reconoce Olivia Franco legado de Álvaro Madero y refrenda colaboración con Joaquín Mesta en Tres Presas
Chihuahua recibe premio nacional por programa contra la desnutrición infantil
Habitantes de San Juanito cuestionan despliegue policiaco anunciado tras muerte de “El H19”