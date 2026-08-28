FGR no localiza a Rafael Ojeda para declarar en caso de presunto huachicol fiscal

Viernes 28 de agosto de 2026

Ciudad de México.- El exsecretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Rafael Ojeda Durán, fue citado por una jueza federal para declarar como testigo en la audiencia de vinculación a proceso del contralmirante Fernando Farías Laguna; sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que no logró localizarlo para notificarle.

La comparecencia fue solicitada por la defensa de Farías Laguna, quien enfrenta acusaciones relacionadas con una presunta red de contrabando de combustibles o “huachicol fiscal” en aduanas marítimas.

De acuerdo con el abogado Epigmenio Mendieta, incluso se proporcionó a la Fiscalía un domicilio para localizar al exsecretario, pero el citatorio no pudo ser entregado.

La defensa busca interrogar a Ojeda para argumentar que Fernando Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías, por su nivel dentro de la estructura naval, presuntamente no habrían tenido por sí solos capacidad para tomar decisiones que involucraran a distintas dependencias federales en una operación de contrabando de combustible a gran escala.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras la fallida comparecencia del extitular de la Marina se suma a los elementos discutidos dentro del proceso contra el contralmirante.