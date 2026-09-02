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Miércoles 2 de septiembre de 2026

FGR realiza cateos por presunto huachicol en cuatro municipios de Chihuahua

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó durante la última semana diversos cateos relacionados con investigaciones por robo y almacenamiento ilegal de combustible en los municipios de Chihuahua, Aldama, Cuauhtémoc y Riva Palacio.

De acuerdo con información publicada por El Diario de Chihuahua, los operativos dejaron como resultado seis personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos, tanques y diversos instrumentos presuntamente relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.

Las investigaciones están concentradas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que posteriormente dará a conocer los resultados oficiales de las diligencias.

Como parte de las investigaciones también fueron intervenidas dos estaciones de servicio, una ubicada en Chihuahua capital y otra en Delicias, ambas operadas bajo la marca comercial Black Gold, aunque con diferentes razones sociales y propietarios. La FGR solicitó información sobre inventarios, compras y ventas.

Hasta la información disponible, no existe evidencia que vincule a dichas gasolineras con la comercialización de combustible robado, y las personas detenidas tampoco tendrían relación con esos establecimientos ni con la marca.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del combustible asegurado y posibles responsabilidades.

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