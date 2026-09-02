FGR realiza cateos por presunto huachicol en cuatro municipios de Chihuahua

Miércoles 2 de septiembre de 2026

La Fiscalía General de la República (FGR) realizó durante la última semana diversos cateos relacionados con investigaciones por robo y almacenamiento ilegal de combustible en los municipios de Chihuahua, Aldama, Cuauhtémoc y Riva Palacio.

De acuerdo con información publicada por El Diario de Chihuahua, los operativos dejaron como resultado seis personas detenidas, además del aseguramiento de vehículos, tanques y diversos instrumentos presuntamente relacionados con el manejo ilegal de hidrocarburos.

Las investigaciones están concentradas en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), instancia que posteriormente dará a conocer los resultados oficiales de las diligencias.

Como parte de las investigaciones también fueron intervenidas dos estaciones de servicio, una ubicada en Chihuahua capital y otra en Delicias, ambas operadas bajo la marca comercial Black Gold, aunque con diferentes razones sociales y propietarios. La FGR solicitó información sobre inventarios, compras y ventas.

Hasta la información disponible, no existe evidencia que vincule a dichas gasolineras con la comercialización de combustible robado, y las personas detenidas tampoco tendrían relación con esos establecimientos ni con la marca.

Las autoridades federales mantienen abiertas las investigaciones para determinar el origen del combustible asegurado y posibles responsabilidades.