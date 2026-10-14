FGR rechaza versión de incineración masiva en Rancho Izaguirre; peritajes avanzan 92%

Miércoles 14 de octubre de 2026

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la versión sobre una supuesta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, Jalisco, y aseguró que los trabajos periciales realizados en el predio registran un avance del 92%.

La dependencia respondió así a declaraciones difundidas mediante un video y atribuidas a un supuesto integrante de un grupo criminal, quien afirmó que en el lugar se habrían realizado incineraciones masivas.

La FGR calificó dicha versión como falsa y señaló que las investigaciones desarrolladas hasta el momento no sustentan esa afirmación.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas presuntamente relacionadas con el sitio, identificado dentro de las investigaciones como un posible campo de adiestramiento.

Las diligencias continúan con el análisis de registros telefónicos y dispositivos móviles, bajo control judicial, además de testimonios proporcionados por víctimas.

La Fiscalía señaló que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre se encuentra próximo a concluir y adelantó que proporcionará nueva información conforme los avances de la investigación y las disposiciones del debido proceso lo permitan.

El caso continúa bajo investigación federal para determinar plenamente qué ocurrió en el predio y las responsabilidades de las personas presuntamente involucradas.