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Miércoles 14 de octubre de 2026

FGR rechaza versión de incineración masiva en Rancho Izaguirre; peritajes avanzan 92%

Ciudad de México.– La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la versión sobre una supuesta incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, Jalisco, y aseguró que los trabajos periciales realizados en el predio registran un avance del 92%.

La dependencia respondió así a declaraciones difundidas mediante un video y atribuidas a un supuesto integrante de un grupo criminal, quien afirmó que en el lugar se habrían realizado incineraciones masivas.

La FGR calificó dicha versión como falsa y señaló que las investigaciones desarrolladas hasta el momento no sustentan esa afirmación.

Como parte de las indagatorias, la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas presuntamente relacionadas con el sitio, identificado dentro de las investigaciones como un posible campo de adiestramiento.

Las diligencias continúan con el análisis de registros telefónicos y dispositivos móviles, bajo control judicial, además de testimonios proporcionados por víctimas.

La Fiscalía señaló que el procesamiento pericial del Rancho Izaguirre se encuentra próximo a concluir y adelantó que proporcionará nueva información conforme los avances de la investigación y las disposiciones del debido proceso lo permitan.

El caso continúa bajo investigación federal para determinar plenamente qué ocurrió en el predio y las responsabilidades de las personas presuntamente involucradas.

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