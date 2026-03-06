México

FGR reporta avances en investigación del Rancho Izaguirre; colectivo cuestiona versión oficial

La Fiscalía General de la República informó avances en la investigación del Rancho Izaguirre, donde las indagatorias apuntan a que el sitio era utilizado como un espacio de adiestramiento por parte de la delincuencia organizada.

De acuerdo con la dependencia, hasta el momento han sido detenidas 47 personas relacionadas con este caso y existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales.

Las investigaciones federales señalan que en el predio se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y ejercicios de resistencia. Asimismo, se identificó un área acondicionada como casa táctica donde presuntamente se simulaban maniobras de cobertura, movimiento y reacción ante posibles enfrentamientos.

La Fiscalía también indicó que en el lugar se realizaba reclutamiento forzado de personas, quienes presuntamente eran despojadas de sus pertenencias, incluidas prendas de vestir, para obligarlas a utilizar otro tipo de indumentaria.

Durante el procesamiento del inmueble se localizaron fragmentos y multifragmentos de restos óseos, indicios balísticos y diversas prendas. Estos elementos están siendo analizados en laboratorios del Centro Federal Pericial Forense y en la sede regional de la Fiscalía Federal en Jalisco.

La institución informó que el procesamiento integral del predio presenta un avance del 64.44 por ciento. Sobre los restos óseos encontrados, se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona del sexo masculino; sin embargo, hasta el momento no se ha logrado una identificación concluyente.

Tras la difusión de esta información, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó un posicionamiento en el que manifestó su desacuerdo con la forma en que se ha descrito lo ocurrido en el lugar.

En el comunicado, difundido al cumplirse un año del hallazgo del predio, las familias buscadoras señalaron que reducir el caso únicamente a un centro de adiestramiento o reclutamiento forzado omite elementos que, aseguran, forman parte de las propias investigaciones.

El colectivo afirmó que dentro de declaraciones rendidas ante la propia Fiscalía existen testimonios que refieren asesinatos cometidos de manera sistemática en el rancho. También señalaron que hay registros y análisis técnicos que documentan procesos de calcinación de restos humanos mediante el uso de materiales que habrían permitido alcanzar altas temperaturas.

Asimismo, indicaron que el avance de 64.4 por ciento en el procesamiento del lugar corresponde únicamente a trabajos realizados en superficie y señalaron que el procesamiento profundo del predio se habría detenido desde julio del año pasado.

En su pronunciamiento, las familias reiteraron que su exigencia es conocer la verdad completa sobre lo ocurrido en el lugar y pidieron que las investigaciones continúen hasta esclarecer los hechos. Además, hicieron un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para que escuche a las familias que continúan buscando a sus seres queridos desaparecidos.

