FGR revela que Rafael Ojeda pidió investigar a todo su personal sin excepciones

Lunes 8 de septiembre de 2025

Tras el arresto de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Armada de México y sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el propio exfuncionario denunció desde hace dos años posibles actos de corrupción dentro de la institución y solicitó una investigación sin distinciones sobre todo su personal.

Farías Laguna fue detenido el pasado 2 de septiembre, acusado de participar en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos, conocida como huachicol marítimo. Está relacionado con un buque que ingresó ilegalmente a México en marzo de este año con 10 millones de litros de diésel.

Sin protección, ni excepciones

Durante una conferencia del gabinete de seguridad federal realizada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fiscal general Alejandro Gertz Manero detalló que Ojeda Durán no solo no protegió a su sobrino, sino que fue quien impulsó las investigaciones internas en la Marina.

"Él [Rafael Ojeda] nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie", afirmó Gertz Manero.

Red criminal en expansión

De acuerdo con la FGR, hasta el momento hay 14 personas detenidas por este caso. No obstante, Gertz Manero advirtió que hay prófugos de la justicia y que se emitirán más órdenes de aprehensión conforme avancen las investigaciones.

Este caso pone nuevamente en el centro de atención el tema del huachicol por vía marítima, modalidad que ha ganado terreno en los últimos años y que involucra operaciones complejas de ingreso ilegal de combustible por puertos y terminales del país.