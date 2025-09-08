México

29.46°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 8 de septiembre de 2025

FGR revela que Rafael Ojeda pidió investigar a todo su personal sin excepciones

Tras el arresto de Manuel Roberto Farías Laguna, vicealmirante de la Armada de México y sobrino político del exsecretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que el propio exfuncionario denunció desde hace dos años posibles actos de corrupción dentro de la institución y solicitó una investigación sin distinciones sobre todo su personal.

Farías Laguna fue detenido el pasado 2 de septiembre, acusado de participar en una red de tráfico ilegal de hidrocarburos, conocida como huachicol marítimo. Está relacionado con un buque que ingresó ilegalmente a México en marzo de este año con 10 millones de litros de diésel.

Sin protección, ni excepciones

Durante una conferencia del gabinete de seguridad federal realizada en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el fiscal general Alejandro Gertz Manero detalló que Ojeda Durán no solo no protegió a su sobrino, sino que fue quien impulsó las investigaciones internas en la Marina.

"Él [Rafael Ojeda] nos pidió que investigáramos a todas las personas que dentro de la Armada de México podrían estar vinculadas con esos delitos. No nos señaló si eran parientes o no eran parientes, pero no hizo ninguna distinción ni generó ninguna protección en favor de nadie", afirmó Gertz Manero.

Red criminal en expansión

De acuerdo con la FGR, hasta el momento hay 14 personas detenidas por este caso. No obstante, Gertz Manero advirtió que hay prófugos de la justicia y que se emitirán más órdenes de aprehensión conforme avancen las investigaciones.

Este caso pone nuevamente en el centro de atención el tema del huachicol por vía marítima, modalidad que ha ganado terreno en los últimos años y que involucra operaciones complejas de ingreso ilegal de combustible por puertos y terminales del país.

Municipio de Chihuahua realiza proceso para contratar crédito de 75 mdp destinado a seguridad pública

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales

Visita Sindicatura zona rural de El Charco como parte del Programa “Sindicatura Cerca de Ti”

El monzón "sacó" de la sequía a zonas del estado de Chihuahua en la última quincena

Revisará México más de 7 mil autos SEAT por falla en bolsas de aire
Presenta SSPE alcance de los programas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito
Proponen prohibir redes sociales a menores de 14 años en Chihuahua
Marco Bonilla califica de político el vandalismo en Presidencia Municipal por tema de plaza de toros
PVEM reafirma apoyo a Claudia Sheinbaum pese a señales de ruptura
Rusia lanza el mayor ataque con drones en la guerra contra Ucrania
Gobernadora Maru Campos se reúne con Secretario de la Defensa en Palacio Nacional
Trump pide orden de emergencia para mantener congelada ayuda extranjera

Municipios

Más Noticias

Prevalece probabilidad de lluvias en la Sierra Tarahumara: Protección Civil
Revelan red de sobornos por huachicol fiscal en aduanas; involucran a vicealmirante y funcionarios navales
Dona Mario Vázquez equipo médico a comunidad rural de Bachíniva