FGR señala presunta protección de altos mandos de Marina a red de huachicol fiscal en aduanas

Martes 12 de mayo de 2026

La Fiscalía General de la República (Fiscalía General de la República) aseguró que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, presuntamente contaban con protección institucional derivada de su parentesco con su tío, el entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, mientras eran investigados por supuestamente encabezar una red de “huachicol fiscal” en las aduanas del país.

De acuerdo con documentos ministeriales, esta referencia aparece en la solicitud de orden de aprehensión presentada por la FGR contra 15 empresarios, apoderados legales y agentes aduanales presuntamente vinculados con una estructura dedicada al contrabando de combustibles y evasión fiscal. Sin embargo, la dependencia aclaró que Ojeda Durán no figura actualmente con calidad de imputado dentro de esta carpeta de investigación.

La indagatoria también vincula el asesinato del contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, ocurrido el 8 de noviembre de 2024 en Manzanillo, con un presunto intento por silenciar denuncias relacionadas con la operación de esta red criminal.

Según la FGR, antes de su homicidio, Guerrero Alcántar sostuvo una reunión con el almirante Raymundo Morales durante octubre y posteriormente informó a personal de la Secretaría de Marina sobre su periodo vacacional y los lugares donde permanecería, particularmente en Manzanillo y Mazatlán.

La Fiscalía sostiene que dicha información únicamente era conocida por personal naval, lo que habría facilitado su localización y posterior ejecución.

“La evidente finalidad era silenciarlo y evitar que se hiciera pública la estructura, operación y protección institucional de la red de huachicol fiscal liderada por los hermanos Farías Laguna”, señala el expediente.

El pasado 19 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó públicamente que no existe una línea de investigación contra el ex secretario Ojeda por este caso.

No obstante, el proceso judicial enfrenta obstáculos. El 29 de marzo, la jueza federal Mariana Vieyra Valdez devolvió a la FGR la solicitud de captura contra los 15 presuntos implicados al considerar que presentaba deficiencias técnicas.

Otras muertes bajo investigación

La Fiscalía también analiza las muertes de los capitanes Abraham Jeremías Pérez Ramírez y Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quienes oficialmente fallecieron por suicidio y accidente, respectivamente, aunque las autoridades no descartan que se trate de posibles ajustes de cuentas relacionados con el caso.

Pérez Ramírez murió el 8 de septiembre pasado en instalaciones de la Unidad Portuaria de Altamira, en Altamira, luego de ser señalado por presuntamente recibir un soborno de 100 mil pesos para permitir el ingreso ilegal de hidrocarburos por la aduana de Tampico.

La FGR advierte que el grupo criminal tenía una amplia capacidad de corrupción, presuntos vínculos con servidores públicos y un historial de amenazas y violencia contra quienes se negaban a colaborar o filtraban información.

Farías pide intervención presidencial

En paralelo, Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente procesado por presuntamente encabezar esta red de contrabando, envió una quinta carta a la presidenta Sheinbaum en la que solicita su intervención.

El vicealmirante argumenta que ha sido encarcelado sin pruebas concluyentes y acusa a la FGR y a la Secretaría de Marina de reservar información clave bajo el argumento de seguridad nacional, lo que —asegura— limita su derecho a una defensa adecuada.

Golpe al robo de combustible en Nuevo León

En un operativo paralelo, autoridades federales desmantelaron un túnel clandestino conectado a una terminal de Pemex en Santa Catarina utilizado para el robo de combustibles.

Durante el aseguramiento fueron decomisados:

205 mil 418 litros de hidrocarburos

23 tractocamiones

10 autotanques

una grúa

siete cajas secas

tres vehículos

un contenedor marítimo

El caso amplía las investigaciones sobre redes de contrabando y robo de combustibles que operan en distintas regiones del país, mientras persisten cuestionamientos sobre posibles vínculos entre estructuras criminales y funcionarios de alto nivel.