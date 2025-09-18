FGR solicita orden de aprehensión contra exsecretario de Seguridad de Tabasco por delincuencia organizada

Jueves 18 de septiembre de 2025

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una orden de aprehensión en contra de Hernán Bermúdez Requena, alias "El Abuelo" o "El Munrra", exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, señalado como presunto líder del grupo criminal "La Barredora".

La solicitud también incluye a cuatro de sus presuntos operadores principales, identificados como:

Daniel Hernández Montejo, alias "El Prada" o "La Chichirria"

José del Carmen Castillo Ramírez, alias "La Rana"

Savier Eduardo Vázquez Orellana, alias "El Blin Blin" o "El Menchito"

Manuel de Atocha Romero Hernández

Los cinco ya contaban con órdenes de aprehensión emitidas desde el 18 de febrero por un juez del fuero común en Tabasco por delitos como asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. Sin embargo, la FGR busca ahora judicializarlos por el delito de delincuencia organizada, con base en una investigación independiente.

Según documentos federales, Bermúdez Requena fue expulsado por el gobierno de Paraguay y llegó la madrugada del jueves a Toluca, donde fue recibido por autoridades mexicanas.

La solicitud de aprehensión federal se fundamenta en testimonios de un testigo protegido, quien detalló el funcionamiento de una presunta red delictiva encabezada por Bermúdez, misma que involucraba el cobro de hasta 2 millones de pesos semanales a mandos policiales, en concepto de “rentas” derivadas de actividades ilícitas.

Entre las actividades criminales que se le atribuyen a "La Barredora" se encuentran:

Venta de drogas

Robo y tráfico de gas LP

Huachicoleo (robo de combustible)

Tráfico de indocumentados

Extorsión a trabajadoras sexuales (escorts)

Tráfico de armas

Bermúdez Requena fue colaborador cercano del senador Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco y figura clave dentro del movimiento político de Morena.

Hasta el momento, la FGR no ha confirmado si ya se ejecutaron las órdenes de aprehensión, pero fuentes cercanas al caso señalan que la indagatoria podría derivar en nuevas detenciones en las próximas horas.