FIFA Fan Festival en CDMX transmitirá el Mundial 2026 en pantalla gigante en el Zócalo

Miércoles 4 de marzo de 2026

El FIFA Fan Festival en la Ciudad de México transmitirá todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de una pantalla gigante que será instalada en el Zócalo de la Ciudad de México.

La pantalla LED contará con una superficie de 510 metros cuadrados —equivalente aproximadamente a 30 metros de ancho por 17 de alto en proporción 16:9— y operará del 11 de junio al 19 de julio, periodo en el que se disputarán los 104 partidos del torneo a lo largo de 39 días.

La entrada será gratuita y no se permitirá la venta de alcohol, con el objetivo de mantener un ambiente familiar. Se espera que el espacio se convierta en punto de reunión masiva para miles de aficionados.

Autoridades estiman una asistencia acumulada de hasta 2.2 millones de personas durante todo el Mundial, con un promedio cercano a 60 mil asistentes por día.