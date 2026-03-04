México

21.09°C

Muy Nuboso

Chihuahua, Chihuahua

Miércoles 4 de marzo de 2026

FIFA Fan Festival en CDMX transmitirá el Mundial 2026 en pantalla gigante en el Zócalo

El FIFA Fan Festival en la Ciudad de México transmitirá todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 a través de una pantalla gigante que será instalada en el Zócalo de la Ciudad de México.

La pantalla LED contará con una superficie de 510 metros cuadrados —equivalente aproximadamente a 30 metros de ancho por 17 de alto en proporción 16:9— y operará del 11 de junio al 19 de julio, periodo en el que se disputarán los 104 partidos del torneo a lo largo de 39 días.

La entrada será gratuita y no se permitirá la venta de alcohol, con el objetivo de mantener un ambiente familiar. Se espera que el espacio se convierta en punto de reunión masiva para miles de aficionados.

Autoridades estiman una asistencia acumulada de hasta 2.2 millones de personas durante todo el Mundial, con un promedio cercano a 60 mil asistentes por día.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Bajo fuerte resguardo militar, sepultan a “El Mencho” en Zapopan

Rancho Izaguirre: el hilo conductor que llevó a la captura y muerte de "El Mencho"

Asume Servando Chávez Tiznado la Coordinación de Educación de la Zona Sur
Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026
España desafía a Estados Unidos y rechaza colaborar en ataques contra Irán
Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua
Cabildo de Mujeres 2026: 22 ganadoras asumirán cargos simbólicos por un día
Evacuación de mexicanos en medio del conflicto EU-Irán
Preparativos para la marcha del 8M: retiran respaldos de las bancas en el centro histórico
Grupo Elektra realiza primer pago de su adeudo fiscal histórico con el SAT

Sheinbaum advierte al PT y PVEM: no negociará la esencia de su reforma electoral
Cobach inicia la Jornada Académica y Cultural 2026 en sus 31 planteles
Detiene SSPE a masculino armado en Ciudad Juárez