FIFA analiza reunión extraordinaria por seguridad en Guadalajara tras violencia en Jalisco

Martes 24 de febrero de 2026

Tras los recientes hechos violentos en Jalisco derivados de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la FIFA estaría buscando una reunión extraordinaria con los organizadores del Mundial en México, específicamente con los responsables de la sede de Guadalajara.

El interés del organismo mundial es conocer la situación de seguridad en la ciudad, dado que están próximos los partidos de Repechaje Intercontinental rumbo a la Copa del Mundo, programados para los días 26 y 31 de marzo.

La FIFA busca asegurarse de que Guadalajara cuente con todos los elementos necesarios para garantizar la seguridad de los equipos y aficionados durante dichos encuentros.

Hasta el momento, no existen indicios de que la Perla Tapatía esté en riesgo de perder su condición de sede mundialista.