El Estado

14.58°C

Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 5 de marzo de 2026

Becas en contraste: Cuauhtémoc Estrada señala diferencias entre apoyos federales y estatales

El coordinador del grupo parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, lanzó una crítica directa al informe de gobierno de la mandataria estatal María Eugenia Campos Galván, al evidenciar lo que calificó como una profunda desigualdad en el apoyo a estudiantes de secundaria en Chihuahua.

Durante su posicionamiento, Estrada presentó una comparación que, dijo, “resulta incómoda pero necesaria” para entender las prioridades reales de cada gobierno.

De acuerdo con el legislador, el gobierno estatal reporta 10 mil 418 becas para estudiantes de secundaria, con un apoyo de 973 pesos al año por alumno.
En contraste, explicó que el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorga en Chihuahua 181 mil 543 becas para estudiantes de secundaria, cada una con un monto anual de 9 mil 500 pesos, a través del programa conocido como “Beca Rita Cetina”.

“Son dos proyectos distintos, con enfoques diferentes y con visiones claramente opuestas sobre cómo se debe apoyar a las y los jóvenes”, sostuvo.

Estrada señaló que los números reflejan dos modelos de gobierno: uno que, afirmó, destina recursos limitados a la educación media básica en el estado, y otro que apuesta por ampliar la cobertura y el monto de los apoyos para estudiantes.

“El dinero de los impuestos de las y los chihuahuenses debe llegar a donde realmente se necesita. No en gastos superfluos, sino en inversión en lo primordial, en lo toral: en las y los estudiantes de Chihuahua”, enfatizó.

El coordinador parlamentario adelantó que esta será la primera de varias comparaciones que realizará la bancada de morena para analizar los resultados presentados en el informe estatal, ya que “Las cifras hablan por sí solas”.

Construyen ocho canchas de futbol en Chihuahua rumbo al Mundial 2026

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Detienen a cuatro presuntos integrantes de Los Mayos en Aldama con arsenal asegurado

Refuerzan protección de edificios públicos para la marcha del 8M en Chihuahua

Abordan el autocuidado emocional en conferencia de la Semana de la Salud 2026

FIFA libera habitaciones reservadas para el Mundial 2026, aclara Gabriela Cuevas
Alcalde Marco Bonilla entrega calles pavimentadas y mejoras en infraestructura en el sur de Chihuahua
Walmart Delicias reabre sus puertas con inversión en infraestructura y servicios
Murió influencer tras grabar en tren
Familia de Leo exige justicia tras la muerte del niño en secundaria de Anáhuac
Derrumbe en mina de coltán en Congo deja al menos 200 muertos; cifras son disputadas por el grupo rebelde M23
Sheinbaum presenta iniciativa de reforma electoral; oposición advierte riesgos para contrapesos
Testigo protegido asegura que CJNG tenía armas y equipo de la Marina

Municipios

Más Noticias

Escala conflicto en Medio Oriente: destruyen buque iraní y se intensifican ataques en la región
Ordenan evacuar zona cercana a la embajada de Estados Unidos en Doha por medida de seguridad
Violencia en México provoca cambios en rutas de cruceros hacia Puerto Vallarta