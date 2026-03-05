México

FIFA libera habitaciones reservadas para el Mundial 2026, aclara Gabriela Cuevas

México.- Gabriela Cuevas Barron, coordinadora del Gobierno Federal para la organización del Copa Mundial de la FIFA 2026, aclaró que la FIFA no canceló reservas de hoteles en México, sino que únicamente liberó habitaciones que había apartado de manera preventiva para distintos grupos vinculados al torneo.

La funcionaria explicó que el organismo internacional había reservado desde hace dos años un número importante de habitaciones en las ciudades sede mexicanas, pero al llegar la fecha límite para confirmar su uso, decidió liberar aquellas que no serían necesarias. Comparó el proceso con una reservación común en hoteles, donde se puede apartar un espacio y liberarlo si no se utilizará.

Las habitaciones estaban destinadas a delegaciones, árbitros, equipos participantes, jefes de Estado y medios de comunicación, muchos de los cuales aún no están definidos debido a los partidos de repechaje que determinarán las selecciones participantes. Cuevas subrayó que la liberación de habitaciones no indica baja demanda turística y recordó que México seguirá recibiendo dos de los cuatro partidos con mayor demanda mundial, en la Ciudad de México y Guadalajara.

