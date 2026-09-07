México

22.12°C

Cielo Claro

Chihuahua, Chihuahua

Lunes 7 de septiembre de 2026

Facturación simulada provocaría evasión fiscal de hasta 1.45 billones de pesos al año

México.– Las redes de facturación simulada podrían generar una evasión fiscal cercana a 1.45 billones de pesos anuales, equivalente a casi 27% de los ingresos tributarios contemplados en la Ley de Ingresos de la Federación 2025, de acuerdo con estimaciones presentadas por legisladores de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.

En vísperas de la presentación del Paquete Económico 2027, el Grupo de Trabajo de Mejoras al Código Fiscal de la Federación, encabezado por el diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, planteó fortalecer las herramientas legales para combatir las operaciones simuladas y las llamadas empresas fantasma.

Según el documento de conclusiones elaborado por el grupo legislativo, estas redes movilizarían más de 3.1 billones de pesos, mientras que la evasión asociada alcanzaría aproximadamente 1.45 billones de pesos.

Como antecedente, los legisladores señalaron que entre 2014 y 2019 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó 8 mil 204 empresas factureras que habrían emitido 8.8 millones de comprobantes fiscales digitales por alrededor de 1.6 billones de pesos, con una evasión estimada entonces en 354 mil millones.

El análisis también advierte sobre la utilización de proveedores presuntamente fantasma en administraciones estatales y municipales. De acuerdo con información atribuida a la Auditoría Superior de la Federación, este tipo de redes habría sido documentado en al menos 13 estados, con más de 14 mil millones de pesos facturados en servicios públicos y otros 10 mil millones relacionados con obra pública.

Ante este escenario, el grupo propone revisar la posible responsabilidad solidaria de fedatarios públicos que faciliten la constitución de empresas utilizadas para operaciones simuladas, aumentar las sanciones correspondientes y fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales.

Entre las medidas planteadas también se encuentran crear mecanismos de protección para denunciantes fiscales, regular la colaboración entre el SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR), así como establecer controles contra filtraciones de información y reducir espacios de discrecionalidad administrativa.

Ramírez Cuéllar propuso además un “reordenamiento estructural” del Código Fiscal de la Federación, que incluiría eliminar alrededor de 80 artículos derogados y reorganizar aproximadamente 140 disposiciones con subdivisiones consideradas complejas.

La agenda contempla también actualizar las reglas para la economía digital y el uso de inteligencia artificial en la fiscalización. En este último caso, se plantea impedir que las determinaciones fiscales sean completamente automatizadas, exigir revisión humana y garantizar que los contribuyentes conozcan las inconsistencias específicas detectadas mediante algoritmos.

Los legisladores sostuvieron que el combate a la evasión debe fortalecerse sin debilitar las garantías de defensa, seguridad jurídica y proporcionalidad de los contribuyentes.

Sheinbaum pide al INE fijar límites a propaganda política en redes sociales

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Alegría Villarreal logra segundo lugar en carrera de Cruz Roja

Prevén lluvias con descargas eléctricas en gran parte de Chihuahua

Chihuahua se coloca entre los mejores estados del país en calidad y competencia laboral

Continúan derrumbes en Residencial San Francisco; vecinos alertan riesgo para viviendas
Cinco muertos tras salirse de la pista avión de carga de Amazon en Miami; investigan causas
México registra la mayor mortalidad infantil entre los países de la OCDE
Sequía repunta en Chihuahua; sólo 57% del territorio permanece sin afectación
Félix Salgado cierra asambleas en Guerrero y llama a Morena a “no traicionar”
Más de mil 400 corredores se suman a “Todo México Salvando Vidas” de Cruz Roja en Chihuahua
Morena aplaza definición en Chihuahua ante cerrada disputa por candidatura a la gubernatura
Trump genera polémica al mostrar a Nuevo México como “Nueva América” en un mapa

Municipios

Más Noticias

México enfrenta mayores costos para financiar su deuda ante presión sobre calificación crediticia
Científicos identifican más de mil marcadores genéticos vinculados con la personalidad
Profeco reconoce gasolinera de Chihuahua por vender diésel a “precio justo”