Martes 17 de noviembre de 2026

Apenas cinco días después de presentar su nueva versión, la aplicación del Banco del Bienestar comenzó a registrar fallas de funcionamiento, lo que ha generado reportes de usuarios que no pueden ingresar a sus cuentas.

Este martes 17 de noviembre, beneficiarios de programas sociales reportaron problemas para acceder a la plataforma digital, principalmente por la aparición del código de error “ua233”, que impide utilizar normalmente la aplicación.

Las fallas ocurren después de que, el pasado 12 de noviembre, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco del Bienestar, anunciara una actualización destinada a ampliar los servicios financieros disponibles para millones de usuarios.

Entre las nuevas funciones destaca la posibilidad de realizar transferencias SPEI sin comisiones, utilizando el número de tarjeta, la cuenta CLABE o el número de teléfono celular del destinatario.

Asimismo, la plataforma incorpora operaciones de pago y cobro mediante códigos QR a través del sistema CoDi, con el propósito de facilitar las transacciones digitales.

Sin embargo, tras el lanzamiento de estas herramientas, se han presentado intermitencias y dificultades de acceso que afectan el funcionamiento de la aplicación.

De acuerdo con la información difundida, el proceso de actualización y estabilización del sistema podría prolongarse aproximadamente 15 días, periodo durante el cual podrían continuar registrándose problemas técnicos.

Hasta el momento, la información disponible no precisa cuántos usuarios han resultado afectados ni establece una fecha exacta para el restablecimiento completo del servicio.