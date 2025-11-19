Falla de Cloudflare afecta servicios bancarios y plataformas en línea

Miércoles 19 de noviembre de 2025

Una interrupción global en los servicios de Cloudflare, uno de los principales proveedores de infraestructura web, provocó afectaciones para miles de usuarios de Internet, incluidos clientes de la banca digital, informó Gonzalo Aguilera García, presidente del Centro Bancario de Chihuahua.

Aguilera explicó que, aunque diversas instituciones financieras experimentaron problemas para operar sus plataformas electrónicas, las medidas de contingencia permitieron restablecer los servicios con rapidez.

“Los clientes tuvieron problemas para acceder por la afectación a la red; por parte de la banca aplicaron las medidas de contingencia de manera inmediata y el servicio de las instituciones continuó”, señaló.

Para atender a los usuarios durante la falla, los bancos habilitaron líneas telefónicas 800 y reforzaron sus áreas de consulta. Las sucursales físicas también se prepararon para recibir un posible aumento de clientes, aunque el tráfico adicional fue mínimo debido a la rápida recuperación de los sistemas.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Leopoldo Mares Delgado, lamentó las interrupciones, al subrayar que perjudican la comunicación y el desempeño laboral de la ciudadanía.

Desde el sector industrial, el presidente de Canacintra, Armando Gutiérrez Cuevas, indicó que los afiliados no reportaron afectaciones directas. Compartió que detectó la falla al ingresar a la plataforma X, donde las imágenes no cargaban.

La caída de Cloudflare generó problemas en diversas plataformas a nivel mundial, entre ellas la red social X, servicios de gaming y ChatGPT. Según datos de Downdetector, las interrupciones comenzaron alrededor de las 5:11 a.m., alcanzaron su pico entre las 7:56 y 8:26 a.m., y hacia las 4:00 p.m. las incidencias habían disminuido considerablemente.

La empresa tenía programado un mantenimiento en su centro de datos SCL el mismo día del incidente.

Cloudflare opera una de las redes más grandes del mundo y ofrece servicios que optimizan la seguridad y el rendimiento de millones de sitios web y plataformas digitales.