Chihuahua, Chihuahua

Martes 18 de noviembre de 2025

Falla de Cloudflare provoca caída de plataformas como X y ChatGPT

Una falla en los servicios de Cloudflare, empresa especializada en seguridad y alojamiento en la nube, provocó la interrupción de múltiples plataformas digitales, incluyendo X (Twitter), ChatGPT y Canva.

Cloudflare funciona como intermediario entre los usuarios y los servidores de los sitios web, ofreciendo aceleración de carga, protección contra ataques DDoS y filtrado de tráfico malicioso. Gracias a su red global de centros de datos, mejora la velocidad de navegación y ayuda a mantener disponibles los sitios incluso si el servidor original falla.

Se estima que el 80% de los sitios con CDN o proxy inverso dependen de Cloudflare, por lo que su caída afecta a una gran parte del tráfico web. La compañía reportó que la degradación interna comenzó a las 6:40 am ET y que trabajó de inmediato para restablecer el servicio.

Cloudflare no es la única opción en el mercado; empresas como Akamai, Fastly, Amazon CloudFront, Google Cloud CDN y Microsoft Azure ofrecen servicios similares de aceleración y seguridad web, aunque ninguna tiene el mismo alcance que Cloudflare.

El incidente evidencia la dependencia de internet en proveedores de CDN, y cómo una falla en uno solo puede impactar a millones de usuarios y empresas a nivel global.

Chihuahua se prepara para el desfile por el aniversario de la Revolución Mexicana

