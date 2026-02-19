Falla en sistema del SAT colapsa aduanas y puertos por varias horas

Jueves 19 de febrero de 2026

Una falla en el sistema central del Servicio de Administración Tributaria (SAT) provocó el miércoles el colapso de las 50 aduanas del país durante varias horas, generando largas filas en cruces fronterizos y parálisis en puertos comerciales.

De acuerdo con reportes oficiales, las interrupciones ocurrieron de manera intermitente debido al proceso de migración del Modelo de Administración Tributaria de Comercio Exterior al Aviso de Cruce. Los problemas comenzaron alrededor de las 9:00 a.m. y fueron solucionados cerca de las 10:00 p.m., tras 13 horas de inactividad.

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (COMCE) calificó como urgente la creación de un plan de contingencia que prevenga la caída de los sistemas aduanales, como la que se presentó este miércoles.

Javier Cendejas, presidente del Capítulo Noreste del COMCE, advirtió que este tipo de fallas provoca un “efecto látigo”, que se amplifica cuanto más tiempo persiste la interrupción. “No puede estar el comercio exterior ligado a un hilo, que de repente se pueda caer el sistema y pase esto”, declaró al diario Reforma.

Además de los retrasos, la paralización impacta en los costos de almacenamiento y en la necesidad de mantener personal disponible para operar las aduanas de manera continua durante las 24 horas del día.