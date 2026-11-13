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Viernes 13 de noviembre de 2026

Falla mundial de Microsoft afecta Outlook, Teams y Copilot

Microsoft reportó una interrupción de sus servicios digitales que afectó a usuarios de distintas regiones del mundo, principalmente en Outlook, Microsoft 365, Teams, Copilot y Microsoft Store.

La falla comenzó la tarde del jueves 12 de noviembre y provocó dificultades para acceder a correos electrónicos, herramientas de trabajo, aplicaciones y otros servicios de la compañía.

De acuerdo con la plataforma Downdetector, más de 130 mil usuarios reportaron problemas con Outlook durante las primeras horas de la interrupción, mientras otras plataformas de Microsoft registraron incrementos similares en las quejas.

La empresa explicó que el problema se originó por la indisponibilidad inesperada de varios servidores, lo que provocó una sobrecarga en el resto de su infraestructura tecnológica.

Para restablecer el servicio, Microsoft inició el reinicio de los servidores afectados y la redistribución del tráfico de conexión a través de su red mundial.

Aunque la compañía informó que había comenzado a recuperar parte de sus sistemas, los usuarios continuaban reportando interrupciones durante la tarde del jueves.

Microsoft señaló que trabaja para restablecer completamente sus servicios, sin precisar en ese momento una hora definitiva de recuperación.

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