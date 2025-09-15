Fallas en el Inicio de Operaciones Judiciales: Se Suspendieron o Difirieron 87 Audiencias en la Primera Semana

Lunes 15 de septiembre de 2025

Durante la primera semana de funciones del nuevo sistema judicial por audiencias en el estado, una revisión de 26 juzgados realizada por El Diario evidenció que al menos 87 audiencias fueron suspendidas o diferidas, y en cuatro juzgados no se celebró ninguna audiencia en este periodo.

Además, se detectaron omisiones en la publicación de listas de acuerdos, lo que contradice la normativa de transparencia y dificulta el seguimiento de los procesos por parte de los usuarios del sistema de justicia.

Distritos con más afectaciones

Distrito Judicial Abraham González:

Se contabilizaron 13 audiencias suspendidas o diferidas entre los Juzgados Segundo Civil, Primero Familiar y Segundo Familiar por Audiencias. Los casos afectaron expedientes como el 111/25, 77/25 y 669/23, entre otros.

Distrito Andrés del Río:

En el Juzgado de Control, bajo la titularidad de Sergio Cháirez Cos, fue diferida la audiencia correspondiente al expediente 191/25.

Distrito Judicial Benito Juárez:

Se reportaron 13 audiencias no celebradas, principalmente en los juzgados Primero y Segundo Civil por Audiencias, y en los Juzgados Primero y Segundo Familiar. Entre los expedientes afectados están el 400/22, 216/25 y 747/24.

Distrito Bravos:

Con 36 audiencias suspendidas o diferidas, fue el distrito con más afectaciones. Juzgados como el Quinto Civil por Audiencias, a cargo de Constantino Hernández López, y el Segundo Civil, con Jennifer Rubí Portillo Salinas, acumularon múltiples diferimientos, incluyendo casos como el 478/20 y 1480/24.

Distrito Morelos:

Se registraron 24 audiencias no realizadas, destacando los juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil por Audiencias, así como los cinco juzgados familiares. Casos como los expedientes 406/25, 100/24, 274/20 y 643/24 figuran entre los que no se atendieron.

Productividad desigual entre juzgados

A pesar de las irregularidades, algunos juzgados destacaron por su alta productividad en acuerdos y audiencias:

Juzgado Quinto Civil por Audiencias (Bravos): 311 acuerdos publicados y 12 audiencias realizadas.

Juzgado Segundo Civil por Audiencias (Bravos): 266 acuerdos y 11 audiencias.

Juzgado Primero Familiar por Audiencias (Morelos): 258 acuerdos.

Juzgado Quinto Familiar por Audiencias (Morelos): 245 acuerdos.

Juzgado Cuarto Civil por Audiencias (Morelos): 20 audiencias, el mayor número en los primeros cuatro días.

Juzgados sin diferimientos

También se identificaron juzgados que no suspendieron ninguna audiencia en este inicio de operaciones:

En Abraham González, los juzgados Primero Civil por Audiencias y Mixto en Materia Civil y Familiar Tradicional.

En Benito Juárez, el Juzgado Civil Tradicional.

En Bravos, el Juzgado Tercero Civil por Audiencias.

En Morelos, los juzgados Cuarto y Quinto Civil por Audiencias.

Preocupación por el desempeño inicial

El elevado número de diferimientos y omisiones en la primera semana genera preocupación entre usuarios del sistema judicial, abogados y ciudadanos que dependen de una administración eficiente de la justicia.

Los resultados muestran un arranque irregular, con notorias diferencias entre juzgados en cuanto a organización, cumplimiento y productividad.

Se espera que el Consejo de la Judicatura del Estado tome medidas correctivas para garantizar el funcionamiento pleno y transparente de los juzgados bajo el nuevo modelo por audiencias, especialmente tras las reformas judiciales recientemente implementadas.