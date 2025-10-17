El Estado

Fallece Ace Frehley, guitarrista y miembro fundador de KISS, a los 74 años

Morristown, Nueva Jersey. — Ace Frehley, guitarrista principal y uno de los miembros fundadores de la icónica banda de glam rock KISS, falleció este jueves a los 74 años. La noticia fue confirmada por su agente, quien indicó que el músico murió en paz, rodeado de su familia, tras sufrir una reciente caída.

Frehley, conocido por su carismática presencia en el escenario, su característico maquillaje como "Spaceman" y su emblemática guitarra que lanzaba humo, fue una figura clave en el éxito internacional de KISS durante las décadas de 1970 y 1980.

En un comunicado, sus familiares expresaron estar “completamente devastados y desconsolados”, pero señalaron que recordarán con cariño su risa y su generosidad hacia los demás.

KISS se convirtió en un fenómeno mundial gracias a sus potentes espectáculos en vivo, caracterizados por efectos pirotécnicos, humo, sangre falsa y una estética teatral inconfundible. Entre sus mayores éxitos se encuentran canciones como “Rock and Roll All Nite” y “Detroit Rock City”.

Ace Frehley fue incluido junto con el resto de la alineación original de KISS en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2014, reconociendo su impacto en la historia de la música.

El legado de Frehley como pionero del hard rock y figura emblemática del espectáculo musical perdurará en generaciones de fanáticos y músicos que crecieron con su arte.

Aprueban reforma al IEPS para 2026: aumentan impuestos a refrescos, tabaco y videojuegos

