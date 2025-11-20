Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE, a los 75 años

Jueves 20 de noviembre de 2025

Alfredo Elías Ayub, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 12 años, falleció a los 75 años de edad, informó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

A través de sus redes sociales, Calderón expresó: "Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo Elías".

Alfredo Elías Ayub, nacido en la Ciudad de México, se graduó con honores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, formando parte de su primera generación de egresados. Posteriormente, obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) en la Escuela de Negocios de Harvard. También fue subdirector en la Universidad Anáhuac y profesor en Harvard.

En la administración pública, se destacó en el ámbito energético y de servicios públicos en México. Su mayor logro fue su nombramiento como director general de la CFE en 1999, cargo que desempeñó durante dos administraciones presidenciales: la de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El legado de Elías Ayub es recordado por su gestión en la modernización y expansión de la infraestructura energética en México, así como por su compromiso con la mejora de los servicios públicos en el país.