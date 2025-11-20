México

21.46°C

Algo De Nubes

Chihuahua, Chihuahua

Jueves 20 de noviembre de 2025

Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE, a los 75 años

Alfredo Elías Ayub, quien fue director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 12 años, falleció a los 75 años de edad, informó el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

A través de sus redes sociales, Calderón expresó: "Con profunda pena me entero del fallecimiento del querido Alfredo Elías Ayub. Uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a Arturo Elías".

Alfredo Elías Ayub, nacido en la Ciudad de México, se graduó con honores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, formando parte de su primera generación de egresados. Posteriormente, obtuvo una maestría en administración de empresas (MBA) en la Escuela de Negocios de Harvard. También fue subdirector en la Universidad Anáhuac y profesor en Harvard.

En la administración pública, se destacó en el ámbito energético y de servicios públicos en México. Su mayor logro fue su nombramiento como director general de la CFE en 1999, cargo que desempeñó durante dos administraciones presidenciales: la de Vicente Fox y Felipe Calderón.

El legado de Elías Ayub es recordado por su gestión en la modernización y expansión de la infraestructura energética en México, así como por su compromiso con la mejora de los servicios públicos en el país.

Ladrón captado en video robando vehículos en la colonia Arboledas; vecinos exigen mayor vigilancia

Síguenos en redes sociales

Lo Más Popular Hoy

Deja Feria Regional de Parral derrama superior a los 350 mil pesos

Defensa de Javier Duarte afirma que ya cumplió su condena y busca libertad anticipada

Adiós a “Doña Rafa”, el alma de los burritos en el Cobach 2

Regidores del PAN reconocen el apoyo del alcalde Marco Bonilla en la primera Posada de Deportistas del Municipio
Sheinbaum encabeza Desfile Cívico-Militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana
José Luis Villalobos reconoce aporte de la guía "Viva Chihuahua" a la difusión turística de la capital
Lupita Borruel impulsa jornada de salud para jubilados de Telmex en coordinación con IMPAS y Secretaría de Salud
Localizan restos de hombre desaparecido hace 21 años en Connecticut
Localizan a dos hombres ejecutados y una camioneta incinerada en Nonoava
Senado eroga más de 27 mil pesos para retrato de Gerardo Fernández Noroña, generando controversia sobre austeridad
Presentan “Mi Entorno Rosa”, programa comunitario para prevenir adicciones desde los hogares

Municipios

Más Noticias

Apoya Estado con paquetes de alimento a habitantes de comunidades de Carichí
Plagian a conductor y le roban camioneta en la vía corta Chihuahua–Parral
Hoy cierra la convocatoria para elegir al titular de la Auditoría Superior del Estado