Fallece Ana Luisa Peluffo, icónica actriz del Cine de Oro mexicano, a los 96 años

Este miércoles se confirmó el fallecimiento de Ana Luisa Peluffo a los 96 años en Tepatitlán, Jalisco. Reconocida por su trayectoria en el Cine de Oro mexicano, participó en más de 160 películas y proyectos de televisión, y es recordada por haber realizado el primer desnudo en la pantalla grande en México.

Además de su carrera en México, Peluffo trabajó en producciones internacionales, incluyendo la película estadounidense “Tarzán y las sirenas”, así como proyectos en Argentina, España, Italia y Brasil. En televisión, destacó en telenovelas como “Marimar” y “Lazos de amor”.

Tuvo cuatro matrimonios, entre ellos con el actor Octavio Arias y el cantante Carlos Montiel, padre de su único hijo, Martín Luis. Su última pareja fue el empresario Carlos Cerro.

Peluffo deja un legado imborrable en la historia del cine y la televisión mexicana.

Sheinbaum aclara que operativo contra “El Mencho” no fue por presión de EE. UU.

